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جيجي حديد تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من طوفان الأقصى وهذا ما قالته!

جيجي حديد تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من طوفان الأقصى وهذا ما قالته!







ووصفت حديد، ابنة المطور العقاري الفلسطيني الأميركي محمد حديد، الصراع المستمر بأنه "مأساة غير مبررة" في بيان نشرته على موقع إنستغرام يوم الثلاثاء، بينما كشفت عن اعتقادها بأن "ترويع الأبرياء" من قبل حماس يؤخر حركة "فلسطين الحرة".



وقالت حديد: "أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، والكثير منهم من الأطفال، بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيا منها لا يتضمن الأذى لشخص يهودي"، وفق ما نقل موقع



وأضافت: "إن ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين الحرة ولا يفيدها، إن فكرة حدوث ذلك قد غذت دورة مؤلمة استمرت عقودًا من الانتقام ذهابًا وإيابًا."



وتابعت حديد إنه "لا يستحق أي مدني بريء، سواء كان فلسطينيا أو إسرائيليا، أن يكون ضحية لإراقة الدماء".



وأكدت حديد: "إذا كنت تتألم، وأنا أشارك تعازي اليوم مع أحبائي، الفلسطينيين واليهود على حد سواء، فإنني أرسل لك حبي وقوتي - أياً كان وأينما كنت".



كذلك قالت: "هناك الكثير من المشاعر المعقدة والشخصية والصحيحة، لكن كل إنسان يستحق الحقوق الأساسية والعلاج والأمن، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم أو مكان ولادتهم."

خرجت عارضة الأزياء الفلسطينية الأميركية جيجي حديد عن صمتها بعد أيام من اندلاع المواجهة الفلسطينية ضد اسرائيل.ووصفت حديد، ابنة المطور العقاري الفلسطيني الأميركي محمد حديد، الصراع المستمر بأنه "مأساة غير مبررة" في بيان نشرته على موقع إنستغرام يوم الثلاثاء، بينما كشفت عن اعتقادها بأن "ترويع الأبرياء" من قبل حماس يؤخر حركة "فلسطين الحرة".وقالت حديد: "أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، والكثير منهم من الأطفال، بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيا منها لا يتضمن الأذى لشخص يهودي"، وفق ما نقل موقع نيوزويك وأضافت: "إن ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين الحرة ولا يفيدها، إن فكرة حدوث ذلك قد غذت دورة مؤلمة استمرت عقودًا من الانتقام ذهابًا وإيابًا."وتابعت حديد إنه "لا يستحق أي مدني بريء، سواء كان فلسطينيا أو إسرائيليا، أن يكون ضحية لإراقة الدماء".وأكدت حديد: "إذا كنت تتألم، وأنا أشارك تعازي اليوم مع أحبائي، الفلسطينيين واليهود على حد سواء، فإنني أرسل لك حبي وقوتي - أياً كان وأينما كنت".كذلك قالت: "هناك الكثير من المشاعر المعقدة والشخصية والصحيحة، لكن كل إنسان يستحق الحقوق الأساسية والعلاج والأمن، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم أو مكان ولادتهم."