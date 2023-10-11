بعد التشويق لفيلمها الجديد.. هيفاء وهبي تحسم قرارها وتوجّه رسالة محبّة الى جمهورها العربي

بعد التشويق لفيلمها الجديد.. هيفاء وهبي تحسم قرارها وتوجّه رسالة محبّة الى جمهورها العربي

في الأيام الفائتة، كانت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي قد أعلنت عن استعدادها لتصوير فيلم سينمائي جديد، وخيّرت متابعيها بين عمل رومانسي – كوميدي أو فيلم اكشن.

ويبدو أن الديفا هيفاء وهبي قد حسمت قرارها بعد تشويق الجمهور لفيلمها الجديد، فصرّحت أن الاختيار قد وقع على فيلم ذات طابع رومانسي كوميدي.

ووجّهت هيفاء وهبي رسالة محبّة الى جمهورها العربي، وذلك في مقابلةٍ مع عماد هواري في كواليس حفلها الناجح الّذي أحيته مؤخراً في المكسيك.

وكشف هواري كواليس حفل هيفاء وهبي في المملكة العربيّة السعودية، معلناً أن أكثر من 250 ألف شخص كانوا على لائحة الانتظار بسبب نفاد التذاكر، فردّت هيفاء "بحبّهم كتير وان شاء الله برجع بشوفهم بمناسبات حلوة".