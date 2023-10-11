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زفافهما فاجأ الوسط المصري... فنان شهير وإعلامية معروفة أعلنا زواجهما!
فنّ
2023-10-11 | 06:34
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زفافهما فاجأ الوسط المصري... فنان شهير وإعلامية معروفة أعلنا زواجهما!
زفافهما فاجأ الوسط المصري... فنان شهير وإعلامية معروفة أعلنا زواجهما!
أعلن المطرب المصري تامر عاشور عقد قرانه على الإعلامية المصرية نانسي نور، وذلك من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما خلال الزفاف في صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقيم عقد القران في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، مساء الثلاثاء.
هذا وتسربت بعض الأنباء خلال الأيام الفائتة عن ارتباط المطرب المصري بالإعلامية المصرية، واستعدادهما للاحتفال بزفافهما قريباً.
لكن الجميع تفاجأ بإقامة عقد القران مساء الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
إشارة الى أن حفل الزفاف اقتصر على الأصدقاء المقربين للثنائي.
وأهدى تامر عاشور زوجته أغنية جديدة خلال الاحتفال بعقد القران وعنوانها "خليني في حضنك".
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