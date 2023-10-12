مع هاشتاغ "غزة تحت القصف".. محمد عساف يتساءل: أي قلب وعقل يستوعب؟

مع هاشتاغ "غزة تحت القصف".. محمد عساف يتساءل: أي قلب وعقل يستوعب؟

مُستخدماً هاشتاغ "غزة تحت القصف"، أطلق الفنان الفلسطيني تغريدةً جديدة عبر حساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X.

وفي التفاصيل، دوّن الفنان محمد عساف في منشوره "غزة لا زالت تنزف وتقدم الكثير. القلب موجوع، الألم كبير، تناثرت دماء شبابها وأطفالها ونسائها وكبارها في كل الطرقات ولا زالت صابرة رغم كل هذا الدمار".

وتساءل عساف "أي قلب وأي عقل يستوعب ما يحدث لأهلي في غزة؟ لم تسلم البيوت والمساجد والجامعات والمستشفيات... كل شي أصبح ذكرى وألم. تعبت الدروب ولم تتعبي يا غزة. بلغت القلوب الحناجر. حسبنا الله ونعم الوكيل".