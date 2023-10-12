مع هاشتاغ "غزة تحت القصف".. محمد عساف يتساءل: أي قلب وعقل يستوعب؟

غزة لا زلت تنزف وتقدم الكثير القلب موجوع الألم كبير تناثرت دماء شبابها أطفالها ونسائها وكبارها في كل الطرقات ولا زالت صابرة رغم كل هذا الدمار ، اي قلب واي عقل يستوعب ما يحدث لأهلي في غزة لم تسلم البيوت والمساجد والجامعات والمستشفيات كل شي أصبح ذكرى و ألم تعبت الدروب ولم تتعبي يا…
— محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) October 11, 2023
غزة لا زلت تنزف وتقدم الكثير القلب موجوع الألم كبير تناثرت دماء شبابها أطفالها ونسائها وكبارها في كل الطرقات ولا زالت صابرة رغم كل هذا الدمار ، اي قلب واي عقل يستوعب ما يحدث لأهلي في غزة لم تسلم البيوت والمساجد والجامعات والمستشفيات كل شي أصبح ذكرى و ألم تعبت الدروب ولم تتعبي يا…