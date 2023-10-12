مشاهير عرب يلتزمون الصمت بعد طوفان الأقصى.. وهيا مرعشلي: يتّهمونا بقطيع الغنم!

مشاهير عرب يلتزمون الصمت بعد طوفان الأقصى.. وهيا مرعشلي: يتّهمونا بقطيع الغنم!

خرجت الممثلة هيا مرعشلي عن صمتها وانتقدت والمشاهير والمؤثرين العرب الّذين يلتزمون الصمت بعد طوفان الأقصى ولا يعبّرون عن دعمهم لفلسطين بشكلٍ واضح عبر حساباتهم على منصّات التواصل الاجتماعي.

واعتبرت هيا مرعشلي أن من يلتزم الصمت يتّهم حملة التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "قطيع الغنم".

كما اشارت الى أن البعض يصمت لأسباب أخرى ومن بينها خوفهم من خسارة متابعيهم او العمل مع العلامات التجارية العالميّة.