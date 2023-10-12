عمرها 15 سنة.. هل عقدت نجمة "طيور الجنة" جنى مقداد خطوبتها؟

عمرها 15 سنة.. هل عقدت نجمة "طيور الجنة" جنى مقداد خطوبتها؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر غير مؤكّد مفاده أن نجمة "طيور الجنة" جنى مقداد قد عقدت خطوبتها رغم أنها تبلغ من العمر 15 سنة فقط.

ولا يزال مصدر الخبر غير معروف، فنشرت صفحات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي "ستوري" لم تتضح هوية صاحبها، وجاء فيها عبارة "مبروك حبيبتي جنى مقداد" مع ايموجي لخاتم الخطوبة.