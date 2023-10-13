نادين نسيب نجيم عن حرب غزة: "الصور بتوجّع للعضم"

نادين نسيب نجيم عن حرب غزة: "الصور بتوجّع للعضم"

علّقت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم على حرب غزة، وذلك في منشورٍ جديد على تطبيق X.

وكتبت نادين نجيم "يا رب السلام يا رب تبعد الحروب عنا وعن لبنان وعن هالشعب المظلوم. صور الاطفال والأمهات والأبرياء بتوجّع للعضم، حرام والله حرام".

وأضافت نجيم قائلةً "لازم كل الدول تتدخل حتى يهدوا الوضع ويلاقوا حل سريع. شعب بده يعيش بأرضه هيدي اقل حقوقه. أي شعب بيقبل تنسرق منه ارضه بكل بساطة ويمشي ويتهجر لا هوية ولا وطن ولا أمان؟ شو هل منطق؟ وإذا بتفتح تمك بدك تتحمل اذلال وقتل ودمار وحرب!".

وختمت نادين نسيب نجيم تعليقها بعبارة "هيدا اسمه ظلم ما بيدفع حقها الا المدنيين المعترين يللي لا حول ولا قوة الهم".