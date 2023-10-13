هيفاء وهبي تشجّع على جمع التبرّعات لأهالي غزة بعد الحصار

هيفاء وهبي تشجّع على جمع التبرّعات لأهالي غزة بعد الحصار

في كلّ ظرفٍ مأساوي يصيب أحد شعوب الدول العربيّة من كوارث طبيعيّة وحروب وغيرها، تحرص النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي على تشجيع متابعيها لجمع التبرّعات الى الأهالي المتضرّرين، وهو الأمر الّذي فعلته مجدداً في الساعات الماضية تزامناً مع حرب غزة.

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة هيفاء وهبي روابط موثوقة تابعة لكلّ من منظمة الغذاء العالميّة وصفحة المساعدات الطبيّة للفلسطينيين، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق X.

وتهدف هذه الروابط الالكترونيّة الّتي نشرتها هيفاء وهبي الى جمع التبرّعات الغذائية والطبيّة بعد الحصار الّذي فُرض على أهالي غزة.