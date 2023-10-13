ترك الفرقة ليصبح كاهناً... وفاة مؤسس فرقة "ذي أيسلي براذرز" عن 84 عاماً

توفي رودولف أيسلي، أحد الإخوة الثلاثة في فرقة "ذي أيسلي براذرز" الأميركية التي أدّت عدداً من الأغاني بينها "شاوت" و"ذيس أولد هارت أوف ماين" عن 84 عاماً، على ما أعلنت الفرقة الخميس.

وكتبت عائلته عبر مواقع التواصل "لقد كسبت الجنة ملاكاً جديداً. قلوبنا محطّمة ونحن نعلن وفاة أخينا الحبيب رودولف أيسلي".

وبينما لم يُشر بيان العائلة إلى سبب الوفاة أو تاريخها، ذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ أيسلي توفي الأربعاء أثناء نومه داخل منزله في شيكاغو.

وولد المغني في سينسيناتي بولاية أوهايو عام 1939 وأسس فرقة "ذي أيسلي براذرز" مع إخوته في خمسينات القرن الفائت.

واشتهرت الفرقة بأعمال موسيقية من نوع الروك والفانك أبرزها "شاوت" (1959)، "ذيس أولد هارت أوف ماين" (1966) و"إتس يور ثينغ". ونالت الفرقة جائزة "غرامي" المرموقة في مجال الموسيقى الأميركية.

وأُدخل اسم الفرقة عام 1992 إلى متحف "روك أند رول هال أوف فايم" الأميركي الذي يخلّد أسماء مشاهير الروك والموسيقى الشعبية.

وترك رودوف الفرقة في عام 1989 ليصبح كاهناً.