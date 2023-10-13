شريهان تنشر صورة صادمة لطفل فلسطيني: جرائم الكيان الصهيوني لا يستطيع القيام بها الشيطان

الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعاً……. نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!! .. لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني .. على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني… pic.twitter.com/hZ7s0gSRN2
— Sherihan (@Sherihan) October 12, 2023
الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعاً……. نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!! .. لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني .. على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني… pic.twitter.com/hZ7s0gSRN2