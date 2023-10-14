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لن تصدقوا... هذا ما تفعله النجمة غوينيث بالترو بجائزة الاوسكار الخاصة بها! (فيديو)
فنّ
2023-10-14 | 02:00
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لن تصدقوا... هذا ما تفعله النجمة غوينيث بالترو بجائزة الاوسكار الخاصة بها! (فيديو)
استمتعت غوينيث بالترو مع فريق عمل مجلة "فوغ" عندما أتوا لزيارة منزلها في هامبتونز بالولايات المتحدة.
خلال فقرة "73 سؤالًا" الخاصّ بالمجلة، قامت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار بجولة في حديقتها في منزلها الواقع في منطقة لونغ آيلاند.
بينما كانت الكاميرا تتبع بالترو من الحديقة إلى المنزل، لاحظ المحاور جو سابيا تمثال الأوسكار الخاص بها على الأرض أمام بوابتها.
ويمكن سماعه وهو يقول لبالترو: "يا لها من جائزة أوسكار جميلة".
وردّت عليه النجمة مازحةً "أستخدمها لعتبة بابي". "إنها تعمل بشكل مثالي!".
ويُذكر أن بالترو فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عام 1999 عن دورها في فيلم "شكسبير إن لاف".
وقالت سابقًا في مقابلة أجريت معها عام 2005: "أحتفظ بالتمثال مخبئًا في الجزء الخلفي من رف الكتب في غرفة نومي لأنه يزعجني".
مصدر
آخر الأخبار
فنّ
غوينيث بالترو
جائزة أوسكار
فريق عمل
مجلة فوغ
منزل
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عتبة باب.
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