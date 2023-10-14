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"زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع"... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)

فنّ
2023-10-14 | 03:44
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&quot;زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع&quot;... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)
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"زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع"... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)

"زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع"... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)

خلال زيارته لمعهد The Royal Film & TV في لوس أنجلوس، أجاب المخرج والممثّل الأميركيّ جورج كلوني على أسئلة الصحافيين، وعلّق على استشهاد الصحافيّ اللبنانيّ عصام عبدالله في القصف الإسرائيليّ على جنوب لبنان، قائلاً: "الوضع مفجع في المنطقة ولا أعتقد أنّ نهايته ستكون قريبة".

وقال كلوني: "أنتم الصحفيون دائمًا ما تكونون في الخطوط الأمامية، وليس لديكم دفاع كبير حقًا".

وتابع مجيبا على سؤال أحد الصحافيين: "أنت تعلم أن زوجتي لبنانية، ولبنان موقع للقصص الحزينة."

وأردف: "المنطقة بأكملها مشتعلة بالنار، وهو أمر مفجع في كل مكان. وكل ما يمكنك فعله هو الدعاء من أجل أن تكون هناك نسخة من هذا الأمر تنتهي بنهاية سلمية قريبًا ولا أتوقع أن يحدث ذلك في المستقبل القريب".

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