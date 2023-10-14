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صور نجمة عالمية مع لاجئ سوري شهير تشعل مواقع التواصل! (صور)

فنّ
2023-10-14 | 04:37
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صور نجمة عالمية مع لاجئ سوري شهير تشعل مواقع التواصل! (صور)
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صور نجمة عالمية مع لاجئ سوري شهير تشعل مواقع التواصل! (صور)

صور نجمة عالمية مع لاجئ سوري شهير تشعل مواقع التواصل! (صور)

التقت نجمة هاري بوتر، إيما واتسون البالغة من العمر 33 عاماً بحسن العقاد – مدرس اللغة الإنجليزية في دمشق والذي تحول إلى كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان – على مأدبة غداء في مايفير.

واستمتعت واتسون مع العقاد، الذي وصل إلى المملكة المتحدة على متن زورق في عام 2015 بعد رحلة استغرقت 87 يومًا عبر أوروبا، بموعد في مطعم  Cecconi's الإيطالي الباهظ الثمن في مايفير غرب لندن.

وقال أحد المتفرجين: "لقد بديا مرتاحين للغاية".

ومع ذلك، قال السيد العقاد لصحيفة دايلي ميل: "إنها خارجة عن قدرتي".

ومع ذلك، شوهدت السيدة واتسون وهي تحتضنه خلال موعد الغداء، وشوهد لاحقًا وهو يحمل زجاجة مياه من الخيزران - عليها الأحرف الأولى من اسمها ECW - أثناء مغادرتهما المطعم وانطلقا بسيارته سكودا ذات الدفع الرباعي.

ويتمتع الثنائي بصداقة وثيقة منذ عام 2017، عندما التقيا في قمة في إيطاليا حيث كانا يجريان محادثات. وكتب العقاد، البالغ من العمر 35 عامًا، بإسهاب في مذكراته "الأمل وليس الخوف"، والتي نشرتها واتسون بشدة على نادي الكتاب الخاص بها على إنستغرام للأمم المتحدة في عام 2021، عن تجربته في مقابلة الممثلة وعارضة الأزياء.

وكتب: "اقترحت أن نستعير إحدى سيارات مازيراتي التي تم إعارتها للضيوف ونذهب في جولة بالسيارة، كنت أقود السيارة مع إيما واتسون عبر الريف المذهل... ظللت أقول كم كانت التجربة برمتها سريالية، ولذلك بدأت إيما بتصويري على هاتفها المحمول."

وتابع: "لقد عدنا وفي تلك الليلة رقصنا معًا في الفندق... عندما كنت في المملكة المتحدة، نمت صداقتي مع إيما... لقد ذهبنا إلى مهرجان موسيقي معًا وقدمتني لأصدقائها. لدينا شغف مشترك للتصوير الفوتوغرافي والأفلام. كنا عادة نقضي بعض الوقت في منزلها لأنها لم تكن ترغب في الخروج".

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