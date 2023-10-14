نيشان ينشر محادثة سابقة مع عصام عبد الله: لجأت إليه وأفادني

نيشان ينشر محادثة سابقة مع عصام عبد الله: لجأت إليه وأفادني

نعى الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان مصوّر وكالة رويترز عصام عبد الله، بنشر محادثة سابقة معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق نيشان المحادثة بالتعليق التالي عبر تطبيق X "عرفت عصام من خلال تغطياته وتغريداته. لجأتُ اليه عبر الخاص لأستَقي معلومات عن تحقيقٍ كان قد نَشَرَهُ في رويترز. أجاب وأفادني وشَكَرتُه".

وختم نيشان منشوره قائلاً "اليوم نُوَدِّعُ عصام الذي قُتِلَ واستشهد! التّعازي لأسرتِه ولنا جميعًا".