نيشان ينشر محادثة سابقة مع عصام عبد الله: لجأت إليه وأفادني

عرفت عصام من خلال تغطياته وتغريداته.
لجأتُ اليه عبر الخاص لأستَقي معلومات عن تحقيقٍ كان قد نَشَرَهُ في رويترز.
أجاب وأفادني وشَكَرتُه.
اليوم نُوَدِّعُ عصام الذي قُتِلَ واستشهد!
التّعازي لأسرتِه ولنا جميعًا.#عصام_عبدالله pic.twitter.com/Wf9fgHiRFy
— نيشان (@Neshan) October 13, 2023
عرفت عصام من خلال تغطياته وتغريداته.
لجأتُ اليه عبر الخاص لأستَقي معلومات عن تحقيقٍ كان قد نَشَرَهُ في رويترز.
أجاب وأفادني وشَكَرتُه.
اليوم نُوَدِّعُ عصام الذي قُتِلَ واستشهد!
التّعازي لأسرتِه ولنا جميعًا.#عصام_عبدالله pic.twitter.com/Wf9fgHiRFy