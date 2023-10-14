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بعد أكثر من 20 سنة على مقتلها.. سعاد حسني في فيديو ينشر للمرّة الأولى!
فنّ
2023-10-14 | 05:30
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بعد أكثر من 20 سنة على مقتلها.. سعاد حسني في فيديو ينشر للمرّة الأولى!
بعد أكثر من 20 سنة على مقتلها.. سعاد حسني في فيديو ينشر للمرّة الأولى!
نشرت شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني فيديو للمرّة الأولى يوثّق ظهور السندريلا في مناسبة عائلية، وذلك بعد مرور أكثر من 20 سنة على مقتلها.
وبدت سعاد حسني في الفيديو، الّذي ينال انتشاراً واسعاً، في غاية السعادة وهي تضع القبعات على رؤوس الحاضرين.
وكشفت السيدة جيهان عبد المنعم، شقيقة الراحلة، التفاصيل في برنامج "معكم منى الشاذلي" بالقول "كانت سعاد حسني راجعة من فرنسا وجايبة برانيط كتيرة، ومامتي كانت فرحانة ببهجة سعاد، وكان فيه اخواتي واولاد خواتي".
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