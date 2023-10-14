ناصيف زيتون يودع بحرقة الشهيدتين آيا وأريج: "من كل قلبي حزين وخجلان وعاجز عن اني عبّر!"

ناصيف زيتون يودع بحرقة الشهيدتين آيا وأريج: "من كل قلبي حزين وخجلان وعاجز عن اني عبّر!"

نشر الفنان ناصيف زيتون في حسابه عبر موقع إكس منشورا نعى فيه شابتين من معجبيه المقربين آيا وأريج، بعد استشهادهما في المواجهة الفلسطينية ضد اسرائيل.



وكتب ناصيف: " شو صعب و شو قاسي يا غدر العمر و الزمن.



غريبة الدنية لما تقرر تاخد عمر و أفراح شباب كانوا متل الورد رغم ظروفهم و حزنن ما نسيوا نهار يرسموا البسمة و الأمل و يدعموا الفن و الفرح ببلد غابت عنوا كل مظاهر الفرح.



أتقدم بأصدق التعازي إلى اسرة الشهيدة ايا و الشهيدة اريج .



من كل قلبي حزين و خجلان و عاجز عن اني عبّر.

البقية بحياة اللي بقيوا و الله يحمي الجميع."