ناصيف زيتون يودع بحرقة الشهيدتين آيا وأريج: "من كل قلبي حزين وخجلان وعاجز عن اني عبّر!"

شو صعب و شو قاسي يا غدر العمر و الزمن.
غريبة الدنية لما تقرر تاخد عمر و أفراح شباب كانوا متل الورد رغم ظروفهم و حزنن ما نسيوا نهار يرسموا البسمة و الأمل و يدعموا الفن و الفرح ببلد غابت عنوا كل مظاهر الفرح.
أتقدم بأصدق التعازي إلى اسرة الشهيدة ايا و الشهيدة اريج .
من كل قلبي…
— ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) October 14, 2023
شو صعب و شو قاسي يا غدر العمر و الزمن.
غريبة الدنية لما تقرر تاخد عمر و أفراح شباب كانوا متل الورد رغم ظروفهم و حزنن ما نسيوا نهار يرسموا البسمة و الأمل و يدعموا الفن و الفرح ببلد غابت عنوا كل مظاهر الفرح.
أتقدم بأصدق التعازي إلى اسرة الشهيدة ايا و الشهيدة اريج .
من كل قلبي…