زوج تقلا شمعون يُفجّر مفاجأة: "عرسنا بحدّ ذاتو كان كابوس"... فماذا قصد بهذا القول؟ (فيديو)

حلّت النجمة اللبنانية تقلا شمعون ضيفةً على الإعلامية راغدة شلهوب في حلقة جديدة من برنامج "زمن"، الّتي يتخلل أسئلة عن حياة الضيف في الماضي، الحاضر والمستقبل.

وأطلّ زوج الممثلة اللبنانية، المخرج والمنتج اللبناني طوني فرج الله، على المشاهدين في سياق الحلقة، حيث طرح عليها بعض الأسئلة الشخصية الّتي تمسّ الطرفين.

وفي فقرة الحاضر، نشرت الإعلامية راغدة شلهوب مقطع فيديو للزوجين انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرا فيه أثناء تجديد عهود زواجهما في الكنيسة.

وعند انتهاء مهلة الفيديو، قالت تقلا شمعون: "قلتلو شو بدك البس شو أنا عروس؟". أما بدوره، قال طوني، الّذي كان صاحب فكرة تجديد الزواج "عرسنا بحدّ ذاتو كان كابوس بالنسبة إلنا، فحاولت بعد 20 عاما نسّيها الكابوس".

وأوضح أن في يوم الزفاف، وصلت العروس، أي تقلا شمعون، قبل العريس وانتظرته لمدة معيّنة. ولهذا السبب، قرر التعويض عنها فبدّل الأدوار وانتظرها خلال تجديد عهودهما.