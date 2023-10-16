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بسبب الاضطرابات الراهنة في المنطقة... إرجاء مهرجان الموسيقى العربية في مصر
فنّ
2023-10-16 | 01:30
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بسبب الاضطرابات الراهنة في المنطقة... إرجاء مهرجان الموسيقى العربية في مصر
أرجأت وزارة الثقافة المصرية الأحد مهرجان الموسيقى العربية الذي كان مقرراً أن تنظمه دار الأوبرا المصرية الأسبوع المقبل، بعد أيام من إعلان إرجاء مهرجان الجونة السينمائي بسبب الاضطرابات الراهنة في المنطقة.
وأفادت وزارة الثقافة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك بأنه تقرر "تأجيل إقامة فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية"، على أن "يُحدد الموعد الجديد لاحقًا"، وفق وكالة فرانس برس الإخبارية.
وكان من المقرر أن تنظم دار الأوبرا المصرية المهرجان خلال الفترة من 24 تشرين الأول وحتى 2 تشرين الثاني.
والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي إرجاء الدورة السادسة من المهرجان في "ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا"، في إشارة ضمنية إلى الحرب الدائرة بين حركة حماس واسرائيل.
وتصاعدت وتيرة العنف بين حركة حماس وإسرائيل على مدى الأسبوع الماضي، بعد أن شنّ مقاتلو الحركة في السابع من تشرين الأول هجوما مباغتا وغير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل 1300 شخص في البلاد معظمهم من المدنيين وبينهم أطفال، أعقبته حملة قصف كثيفة قتلت أكثر من 2300 فلسطيني في قطاع غزة بينهم أكثر من 700 طفل، مع ترقب اجتياح بري إسرائيلي للقطاع المحاصر.
وكان المهرجان مقرراً في الفترة بين 13 و20 من الشهر الجاري، ولكنه بات مبرمجاً في الفترة بين 27 تشرين الأول و2 تشرين الثاني.
وعلّقت إدارة المهرجان في بيان أنه "على الرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي، إلا أننا ارتأينا أنه من واجبنا الالتزام بإقامة المهرجان".
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مهرجان الجونة السينمائي
الاضطرابات
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