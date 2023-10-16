الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بسبب الاضطرابات الراهنة في المنطقة... إرجاء مهرجان الموسيقى العربية في مصر

فنّ
2023-10-16 | 01:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بسبب الاضطرابات الراهنة في المنطقة... إرجاء مهرجان الموسيقى العربية في مصر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بسبب الاضطرابات الراهنة في المنطقة... إرجاء مهرجان الموسيقى العربية في مصر

أرجأت وزارة الثقافة المصرية الأحد مهرجان الموسيقى العربية الذي كان مقرراً أن تنظمه دار الأوبرا المصرية الأسبوع المقبل، بعد أيام من إعلان إرجاء مهرجان الجونة السينمائي بسبب الاضطرابات الراهنة في المنطقة.
 
وأفادت وزارة الثقافة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك بأنه تقرر "تأجيل إقامة فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية"، على أن "يُحدد الموعد الجديد لاحقًا"، وفق وكالة فرانس برس الإخبارية.
 
وكان من المقرر أن تنظم دار الأوبرا المصرية المهرجان خلال الفترة من 24 تشرين الأول وحتى 2 تشرين الثاني.
 
والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي إرجاء الدورة السادسة من المهرجان في "ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا"، في إشارة ضمنية إلى الحرب الدائرة بين حركة حماس واسرائيل.
 
وتصاعدت وتيرة العنف بين حركة حماس وإسرائيل على مدى الأسبوع الماضي، بعد أن شنّ مقاتلو الحركة في السابع من تشرين الأول هجوما مباغتا وغير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل 1300 شخص في البلاد معظمهم من المدنيين وبينهم أطفال، أعقبته حملة قصف كثيفة قتلت أكثر من 2300 فلسطيني في قطاع غزة بينهم أكثر من 700 طفل، مع ترقب اجتياح بري إسرائيلي للقطاع المحاصر.
 
وكان المهرجان مقرراً في الفترة بين 13 و20 من الشهر الجاري، ولكنه بات مبرمجاً في الفترة بين 27 تشرين الأول و2 تشرين الثاني.
 
وعلّقت إدارة المهرجان في بيان أنه "على الرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي، إلا أننا ارتأينا أنه من واجبنا الالتزام بإقامة المهرجان".

آخر الأخبار

فنّ

مهرجان الموسيقى العربية

إرجاء

وزارة الثقافة المصرية

دار الأوبرا المصرية

مهرجان الجونة السينمائي

الاضطرابات

المنطقة

الحرب

حركة حماس

اسرائيل.

LBCI التالي
زوج تقلا شمعون يُفجّر مفاجأة: "عرسنا بحدّ ذاتو كان كابوس"... فماذا قصد بهذا القول؟ (فيديو)
ناصيف زيتون يودع بحرقة الشهيدتين آيا وأريج: "من كل قلبي حزين وخجلان وعاجز عن اني عبّر!"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:09

وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضًا وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-14

عبد اللهيان: سنقوم بمختلف الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لوقف جرائم الحرب ورفع الحصار عن غزّة من خلال المشاورات السياسية المكثفة واللقاءات على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى رؤساء دول المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-13

بوحبيب بعد لقائه عبداللهيان: نحذر من استمرار التصعيد.. عبداللهيان: إذا كانت أميركا تسعى لعدم توسع الحرب في المنطقة فإنه يتعين عليها لجم إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-13

بو حبيب في مؤتمر صحافي مشترك مع عبد اللهيان: لبنان لم يكن يوما يرغب بالحرب ونحذر من أن استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:00

مع بداية جولتها في لندن... مادونا توجه تحية إلى ضحايا أعمال العنف "المفجعة" في الشرق الأوسط (فيديو)

LBCI
فنّ
02:00

زوج تقلا شمعون يُفجّر مفاجأة: "عرسنا بحدّ ذاتو كان كابوس"... فماذا قصد بهذا القول؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-10-14

ناصيف زيتون يودع بحرقة الشهيدتين آيا وأريج: "من كل قلبي حزين وخجلان وعاجز عن اني عبّر!"

LBCI
فنّ
2023-10-14

أصالة تحيي حفلاً بالزي الفلسطيني في السعودية.. وطفل يقتحم المسرح ويبكي! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:10

سوق "البالات" في طرابلس اشتعلت بالنيران

LBCI
منوعات
17:05

أقوال مؤثرة للإعلامية الراحلة جيزال خوري في مقابلتها الأخيرة: "بيروت لا تُشبه أحد"... وماذا كشفت عن حياتها الشخصية؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
04:12

ضابط أمن إسرائيلي يهدد مراسلا عربيا مباشرة على الهواء ويصرخ أمام الكاميرا: "سنحول غزة إلى غبار!" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
04:23

قناة 12 الاسرائيلية نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: غزة هي محور القتال ولكن إذا ارتكب حزب الله خطأ اختبارنا فإن الرد سيكون مميتاً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:39

بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

للبنان دور مركزي في شبكة الاعمال التي تخلقها المنظمة العالمية للفرنكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

للرواية المصورة أو الـbande dessinee أرباب رائدون في لبنان والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

مصطفى بسيوني اكد للـ LBCI ان مصر لن تقبل بترحيل الفلسطينيين إلى اراضيها

LBCI
أخبار لبنان
14:04

باسيل بذكرى 13 تشرين: من يظنّ ان تسويات او أحداث خارجية كأحداث غزة تفرض علينا رئيسًا فهو واهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

بالارقام هكذا يدفع اقتصاد اسرائيل الثمن

LBCI
أخبار دولية
13:56

صور وفيديوهات اطفال غزة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي..

LBCI
رياضة
13:54

نجم ليفربول محمد صلاح وقع بفخ الصمت عما يجري في قطاع غزة ومتابعيه لم يترددوا بالـ unfollow

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:32

الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:09

وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضًا وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد

LBCI
خبر عاجل
06:08

مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم

LBCI
خبر عاجل
15:12

الجيش الاسرائيليّ: نستهدف الآن أهدافًا لحزب الله في لبنان

LBCI
خبر عاجل
06:39

تصحيح عن مقتل زوجة وأبناء أبو عبيدة: هو إعلامي مع القسام أيضًا وليس المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام

LBCI
أخبار لبنان
11:15

ما صحة كلام سالم زهران بأن قرار التدخل في الحرب قد اتُخذ؟

LBCI
خبر عاجل
16:37

صاروخان جديدان اطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية في محلة "جلّ الحمّار" جنوبي بلدة ⁧‫العديسة

LBCI
خبر عاجل
11:00

حزب الله: استهدفنا الكاميرات والتجهيزات الفنية الإسرائيلية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة مما تسبب بتعطيلها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More