إليسا ومايا دياب تستذكران سمير قصير في وداع جيزيل خوري

إليسا ومايا دياب تستذكران سمير قصير في وداع جيزيل خوري

في تغريدات وداع الإعلاميّة اللبنانيّة جيزيل خوري، استذكرت كلّ من الفنانتين إليسا ومايا دياب الشهيد سمير قصير.

وفي التفاصيل، كتبت إليسا "ارتاح جسمك من كل الوجع والمرض وانشالله روحك ترتاح لما ترجعي تلتقي بالشهيد سمير قصير بمكان ما فيو لا حروب ولا مآسي ولا ظلم. الله يرحمك جيزيل خوري".

أمّا مايا دياب فغرّدت "غابت الاعلامية الراقية المرأة التي حاربت مرضها بقوة وصمت.. جيزيلخوري الله يرحم روحك ولترقد نفسك بسلام الى جانب الشهيد سمير قصير. المسيح قام".