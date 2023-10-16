اكتئاب شيرين عبد الوهاب.. والسبب: ما يحصل مع نساء وأطفال فلسطين!

اكتئاب شيرين عبد الوهاب.. والسبب: ما يحصل مع نساء وأطفال فلسطين!

تحرص النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب على متابعة آخر المستجدات في حرب غزة على مدار الساعة، وأعلنت عن شعورها بالحزن الكبير بسبب ما يحدث في فلسطين المحتلة.

وصرّحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها دخلت في نوبةٍ من الإكتئاب، ويعود السبب الى مشاهدتها فيديوهات دمار المنازل واستشهاد النساء وأطفالهن.

ودعت شيرين الله أن يمد يد العون للفلسطيين لمساعدتهم في هذه الظروف.