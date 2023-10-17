رحمة رياض تقتحم عالم التمثيل في مسلسل عالمي!

رحمة رياض تقتحم عالم التمثيل في مسلسل عالمي!

قرّرت الفنانة العراقيّة رحمة رياض أن تخوض تجربتها الدراميّة وتقتحم عالم التمثيل من خلال شخصيّة "سارة" الّتي ستجسّدها في المسلسل العالمي Medinah.

وسيضم طاقم العمل ممثلين أجانب وعرب، نذكر منهم إيريك روبرتس، ريك رافانيلو، ناتاشا هينستريدج من هوليوود، بالإضافة إلى رحمة رياض وهنا شمعون وإياد حوراني ومحمد الحمادي، وغيرهم.