أحلام الشامسي تدعم حملة التبرّع "تراحم من أجل غزة"

أحلام الشامسي تدعم حملة التبرّع "تراحم من أجل غزة"

دعمت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي حملة التبرّع "تراحم من أجل غزة" الّتي أطلقتها دولة الإمارات العربيّة المتحدة.

في إطارٍ متصل، قالت الفنانة أحلام الشامسي "دولة الإمارات تُطلق حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني، تهدف إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية".

وتابعت أحلام "تنطلق الحملة الأحد المقبل في أبو ظبي تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة".