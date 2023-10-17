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ابنة أحمد الفيشاوي تحلق شعرها وتصدم الجمهور.. ما السبب؟
فنّ
2023-10-17 | 01:49
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ابنة أحمد الفيشاوي تحلق شعرها وتصدم الجمهور.. ما السبب؟
ابنة أحمد الفيشاوي تحلق شعرها وتصدم الجمهور.. ما السبب؟
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الشابة لينا الابنة الكبرى للفنان المصري أحمد الفيشاوي، بعدما حلقت شعرها وصدمت الجمهور.
بدورها، خرجت الدكتورة سلوى عبد الباقي عن صمتها، وكشفت أن حفيدتها لينا قد حلقت شعرها بالكامل كي تتبرّع به لمرضى السرطان.
وصرّحت جدّة لينا "كنت أظن أن لينا ستقص شعرها قليلاً، ولكنّي فوجئت بها تحلقه على الزيرو".
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