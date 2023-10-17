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جولة موسيقية لليام غالاغر العام المقبل احتفاءً بألبوم "ديفنتلي مايبي"
فنّ
2023-10-17 | 10:04
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جولة موسيقية لليام غالاغر العام المقبل احتفاءً بألبوم "ديفنتلي مايبي"
جولة موسيقية لليام غالاغر العام المقبل احتفاءً بألبوم "ديفنتلي مايبي"
أعلن العضو في فرقة "اواسيس" ليام غالاغر، الاثنين اعتزامه إحياء سلسلة من الحفلات في العام المقبل سيؤدي خلالها أغاني ألبوم "ديفنتلي مايبي" الأول للفرقة، مع عدم انضمام شقيقه نويل إلى هذه الجولة الموسيقية.
وستُقام الحفلات في شيفيلد وكارديف ولندن ومانشستر وغلاسكو ودبلن، لمناسبة الذكرى الثلاثين لإصدار الألبوم الذي حقق شهرة عالمية للفرقة الإنكليزية.
لكن سيتعيّن على محبي الفرقة الذين يرغبون في أن يضع الأخوان خلافاتهما جانباً، الانتظار حتى يتبيّن ما إذا كان نويل سيشارك في الجولة أم لا، مع عدم وجود أي مؤشر إلى انضمام كاتب الأغاني وعازف الغيتار إليها، علماً أنّ الأخير قال في مقابلة حديثة "لا ينبغي قط أن نقول أبداً"، رداً عن احتمال عقد لقاء بينه وشقيقه.
ولم يعزف الشقيقان معاً منذ انقسام الفرقة عام 2009، لكنّ كلاهما لا يزالان يؤديان باستمرار الأغاني القديمة لفرقتهما.
وأبدى ليام غالاغر، في منشور عبر انستغرام، سعادته بالاحتفاء بـ"أهم ألبوم صدر خلال تسعينات القرن العشرين".
وقال "ما كنت لأحقق أي نجاح لولا هذا الألبوم، وأنت أيضاً. لذا لنحتفل معاً".
ويضم ألبوم "ديفنتلي مايبي" الذي صدر عام 1994 بعضاً من الأغاني الأكثر شهرة للفرقة، بينها "ليف فوريفر" و"سوبرسونيك" و"سيغاريت أند ألكوهول".
وبالإضافة إلى كامل الألبوم، سيؤدي غالاغر أغاني للفرقة صدرت خلال المرحلة نفسها، بينها "واتيفر" و"فايد أواي".
وستُطرح التذاكر للبيع الجمعة.
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