راغب علامة بعد قصف مستشفى المعمداني: حرب جبانة يقودها مجرمون

راغب علامة بعد قصف مستشفى المعمداني: حرب جبانة يقودها مجرمون

علّق السوبر ستار راغب علامة على قصف مستشفى الاهلي المعمداني، فكتب "الآن وبعد هذه المجزرة، صار واضحاً للعالم ودليلاً قاطعاً بأن مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس".

وأوضح راغب علامة قائلاً "هذا الحقد الأعمى وجريمة الحرب هذه هي دليل قاطع بأن مشكلة الصهاينة هي مع الطفل الفلسطيني والشعب المدني الفلسطيني! حرب جبانة يقودها مجرمون جبناء لم يقصفوا الا البراءة والاطفال والعائلات ولم يقتلوا الا الإنسانية".

وأعرب علامة عن غضبه بالقول "طيرانهم المجرم لم يستقوي الا على المدنيين وعلى بيوت المدنيين! 10 ايام من القصف لم نرى فيها معركة الا مع الطفولة والبراءة وبدعم من قوى ما يسمى ظلماً بالعالم الأول! عالم العار والاجرام والنفاق. حسبنا الله ونعم الوكيل".