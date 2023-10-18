بريتني سبيرز تكشف في مذكراتها عن لجوئها إلى الإجهاض خلال علاقتها مع جاستن تيمبرليك

كشفت المغنية الأميركية بريتني سبيرز في مذكراتها التي نشرت مجلة "بيبول" مقتطفات منها الثلاثاء، أنها لجأت إلى الاجهاض خلال علاقتها مع نجم البوب جاستن تيمبرليك بين عامي 1999 و2002.ومن المقرر أن يصدر كتاب "ذي وومن إن مي" في الولايات المتحدة بتاريخ 24 تشرين الأول.وكتبت سبيرز متحدثةً عن إجهاضها، على ما ورد في مقتطف نشرته مجلة "بيبول" "لو كان القرار بيدي، لما أقدمت على ذلك أبداً".وأضافت المغنية البالغة 41 عاماً "لكنّ جاستن كان متأكداً من أنه لا يريد أن يكون أباً".وكتبت "إنّ هذا القرار كان من أصعب ما اختبرته في حياتي".وأشارت سبيرز إلى أنها التقت جاستن تيمبرليك عندما كانا طفلين يؤديان دورين في برنامج "ذي ميكي ماويس كلوب" من ديزني.وبدأ سبيرز وتيمبرليك يتواعدان بعد سنوات عدة قبل أن ينفصلا عام 2002.ولم يرد جاستن تيمبرليك بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معه.ولبريتني سبيرز ابنان هما شون وجايدن من زوجها السابق كيفن فيدرلاين. كما أنها تزوجت لفترة وجيزة (أقل من ثلاثة أيام) من صديق طفولتها جايسن ألكسندر.وتتحدث سبيرز في مذكراتها عن معركة خاضتها لسنوات للتخلص من وصاية والدها التي فُرضت عليها سنة 2008 بسبب اضطرابات نفسية عانت منها.وتصف المغنية هذه الوصاية بأنّها "مؤذية"، مشيرة خصوصاً إلى أنّ والدها منعها من إزالة اللولب رغم رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال.وقررت محكمة في لوس أنجليس في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بعد مسلسل قانوني وقضائي حظي بمتابعة إعلامية واسعة أن ترفع ان سبيرز هذه الوصاية التي وصفتها المغنية بأنها "تعسفية".وتقول سبيرز في مذكراتها "أعيد التفكير حالياً في سيطرة والدي ورفاقه على جسدي وأموالي لفترة طويلة، وهذا يُمرضني".وفي آب، انفصلت سبيرز عن زوجها سام أصغري الذي طلب الطلاق منها بعد زواج استمر 14 شهراً. وكانا أعلنا قبل شهر من زواجهما في حزيران/يونيو 2022 أن سبيرز تعرّضت لإجهاض تلقائي.