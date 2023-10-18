الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيران تفرج بكفالة عن مغني بوب أوقف بعد نشر أغنية تنتقد إلزامية الحجاب
فنّ
2023-10-18 | 05:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إيران تفرج بكفالة عن مغني بوب أوقف بعد نشر أغنية تنتقد إلزامية الحجاب
إيران تفرج بكفالة عن مغني بوب أوقف بعد نشر أغنية تنتقد إلزامية الحجاب
أُفرج بكفالة الثلاثاء عن مغني البوب الإيراني مهدي يراحي الموقوف منذ نهاية آب الماضي بسبب بثه أغنية ينتقد فيها إلزامية الحجاب في الجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلنت وسيلة إعلام محلية.
أوقفت السلطات الإيرانية يراحي البالغ 41 عاما "بناء الى إشارة المدعي العام في طهران عقب بثّ أغنية غير قانونية تتحدى الأخلاق والعادات في المجتمع الإسلامي".
وأعلنت صحيفة "شرق" اليومية على موقعها الإلكتروني "أطلق سراح مهدي يراحي قبل دقائق بكفالة من سجن إيوين" في طهران.
وأطلق مغني "البوب" المقيم في طهران أغنيته "روسري تو" ("وشاحك" بالفارسية) مرفقة بشريط مصور (فيديو كليب) مدته ثلاث دقائق، يؤيد فيه "الحجاب الاختياري"، وأهداها إلى "النساء الإيرانيات الشجاعات" اللواتي شاركن في احتجاجات العام الماضي التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.
وشهدت البلاد احتجاجات بعد وفاة أميني في 16 أيلول 2022 عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وغالبًا ما عبّر يراحي المولود في محافظة خوزستان (جنوب غرب) التي تقطنها غالبية عربية، عن دعمه على حسابه على انستغرام للحركة الاحتجاجية التي أعقبت وفاة أميني.
وأصبحت أغنيته "سرود زن" ("نشيد المرأة" بالفارسية) التي صدرت في مطلع تشرين الأول 2022، بمثابة نشيد للمتظاهرين خصوصًا في الجامعات.
وقُتل المئات، بينهم عشرات من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تراجعت حدّتها بحلول أواخر العام.
في العام 2018، نال يراحي جائزة أفضل مغنّي بوب في مهرجان فجر، الحدث الموسيقي الأهم الذي تنظمه السلطات في الجمهورية الإسلامية.
ولم يخف يراحي انتقاداته للحكومة الإيرانية لا سيّما بسبب "التمييز" بحق سكان خوزستان الحدودية مع العراق.
آخر الأخبار
فنّ
مغني
بوب
ايران
التالي
أليك بالدوين قد يواجه اتهامات جديدة في قضية إطلاق النار خلال تصوير فيلم
بريتني سبيرز تكشف في مذكراتها عن لجوئها إلى الإجهاض خلال علاقتها مع جاستن تيمبرليك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-10-16
بنيامين نتنياهو هدد ايران وحزب الله
أخبار دولية
2023-10-16
بنيامين نتنياهو هدد ايران وحزب الله
0
أخبار دولية
2023-10-13
لقاء جمع وزير الخارجية الايراني بالمقداد ... عبد اللهيان: نحذر مثيري الحروب ضد النساء والأطفال في غزة
أخبار دولية
2023-10-13
لقاء جمع وزير الخارجية الايراني بالمقداد ... عبد اللهيان: نحذر مثيري الحروب ضد النساء والأطفال في غزة
0
آخر الأخبار
2023-10-13
وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان في عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
آخر الأخبار
2023-10-13
وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان في عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
0
آخر الأخبار
2023-10-13
وصول وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان الى وزارة الخارجية للقاء الوزير عبد الله بو حبيب
آخر الأخبار
2023-10-13
وصول وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان الى وزارة الخارجية للقاء الوزير عبد الله بو حبيب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:29
أليك بالدوين قد يواجه اتهامات جديدة في قضية إطلاق النار خلال تصوير فيلم
فنّ
06:29
أليك بالدوين قد يواجه اتهامات جديدة في قضية إطلاق النار خلال تصوير فيلم
0
فنّ
05:10
بريتني سبيرز تكشف في مذكراتها عن لجوئها إلى الإجهاض خلال علاقتها مع جاستن تيمبرليك
فنّ
05:10
بريتني سبيرز تكشف في مذكراتها عن لجوئها إلى الإجهاض خلال علاقتها مع جاستن تيمبرليك
0
فنّ
05:04
أسبوع الفن المعاصر في باريس يقام في ظل إجراءات أمنية مشددة
فنّ
05:04
أسبوع الفن المعاصر في باريس يقام في ظل إجراءات أمنية مشددة
0
فنّ
02:00
كارمن لبس تنشر صورة قاسية: مستشفى يا اولاد الحرام!
فنّ
02:00
كارمن لبس تنشر صورة قاسية: مستشفى يا اولاد الحرام!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:44
بايدن من تل أبيب: سنواصل العمل معكم ومع شركائنا في المنطقة لمنع المزيد من المعاناة للمدنيين الأبرياء
أخبار دولية
07:44
بايدن من تل أبيب: سنواصل العمل معكم ومع شركائنا في المنطقة لمنع المزيد من المعاناة للمدنيين الأبرياء
0
أخبار دولية
06:38
عبد اللهيان: متفقون مع السعودية على ضرورة وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وفتح المعابر ووقف تهجير سكان غزة
أخبار دولية
06:38
عبد اللهيان: متفقون مع السعودية على ضرورة وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وفتح المعابر ووقف تهجير سكان غزة
0
آخر الأخبار
07:30
أ.ف.ب.: نحو خمسة آلاف أردني يتظاهرون بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان بعد قصف مستشفى في غزة
آخر الأخبار
07:30
أ.ف.ب.: نحو خمسة آلاف أردني يتظاهرون بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان بعد قصف مستشفى في غزة
0
خبر عاجل
2023-10-08
المقاومة الإسلامية في لبنان: الهجوم على ثلاثة مواقع للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا
خبر عاجل
2023-10-08
المقاومة الإسلامية في لبنان: الهجوم على ثلاثة مواقع للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:37
كيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبية؟
أمن وقضاء
02:37
كيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبية؟
0
أخبار لبنان
17:11
تظاهرات في محيط السفارة الفرنسية وقصر الصنوبر
أخبار لبنان
17:11
تظاهرات في محيط السفارة الفرنسية وقصر الصنوبر
0
أخبار لبنان
16:50
وقفة احتجاجية امام السفارة الاميركية في عوكر تنديدا بقصف مستشفى المعمداني
أخبار لبنان
16:50
وقفة احتجاجية امام السفارة الاميركية في عوكر تنديدا بقصف مستشفى المعمداني
0
أخبار لبنان
16:15
بالفيديو: محاولة اقتحام مبنى الاسكوا في بيروت
أخبار لبنان
16:15
بالفيديو: محاولة اقتحام مبنى الاسكوا في بيروت
0
أخبار لبنان
16:10
عشرات الشبان يتجمعون في الضبية بالقرب من السفارة الاميركية (فيديو)
أخبار لبنان
16:10
عشرات الشبان يتجمعون في الضبية بالقرب من السفارة الاميركية (فيديو)
0
أخبار دولية
15:36
محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان (فيديو)
أخبار دولية
15:36
محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان (فيديو)
0
خبر عاجل
14:30
مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)
خبر عاجل
14:30
مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات
تقارير نشرة الاخبار
14:18
القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات
0
أخبار دولية
14:15
لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة
أخبار دولية
14:15
لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:43
وزير التربية يعلن إقفال المدارس والجامعات يوم غد الاربعاء
أخبار لبنان
15:43
وزير التربية يعلن إقفال المدارس والجامعات يوم غد الاربعاء
2
خبر عاجل
14:30
مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)
خبر عاجل
14:30
مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)
3
خبر عاجل
14:48
ادرعي نافياً خبر قناة الجزيرة: لم يصدر عني أي تصريح أو أي تعليق بخصوص مستشفى المعمداني في غزة وكل الاخبار المتداولة باسمي تصدر عن أبواق حماس الاعلامية وهي عارية عن الصحة تمامًا
خبر عاجل
14:48
ادرعي نافياً خبر قناة الجزيرة: لم يصدر عني أي تصريح أو أي تعليق بخصوص مستشفى المعمداني في غزة وكل الاخبار المتداولة باسمي تصدر عن أبواق حماس الاعلامية وهي عارية عن الصحة تمامًا
4
أخبار دولية
14:15
لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة
أخبار دولية
14:15
لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة
5
خبر عاجل
04:49
بايدن: حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل
خبر عاجل
04:49
بايدن: حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل
6
أخبار دولية
16:06
الجيش الاسرائيلي: الجهاد الاسلامي هو المسؤول عن انفجار الصاروخ في المستشفى المعمداني
أخبار دولية
16:06
الجيش الاسرائيلي: الجهاد الاسلامي هو المسؤول عن انفجار الصاروخ في المستشفى المعمداني
7
خبر عاجل
17:04
المتظاهرون أمام السفارة الاميركية يجتازون الشريط الشائك الاول ويحاولون تفكيك الشريط الحديدي
خبر عاجل
17:04
المتظاهرون أمام السفارة الاميركية يجتازون الشريط الشائك الاول ويحاولون تفكيك الشريط الحديدي
8
خبر عاجل
08:02
قصف اسرائيلي على مارون الراس والمقاومة الاسلامية تستهدف أجهزة التجسس والتصوير والجمع الحربي في موقع جل الدير في القطاع الأوسط
خبر عاجل
08:02
قصف اسرائيلي على مارون الراس والمقاومة الاسلامية تستهدف أجهزة التجسس والتصوير والجمع الحربي في موقع جل الدير في القطاع الأوسط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More