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فنانون عالميون يتضامنون مع غزة...ويقفون ضد حكوماتهم الداعمة لاسرائيل!

فنّ
2023-10-19 | 03:35
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فنانون عالميون يتضامنون مع غزة...ويقفون ضد حكوماتهم الداعمة لاسرائيل!
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فنانون عالميون يتضامنون مع غزة...ويقفون ضد حكوماتهم الداعمة لاسرائيل!

فنانون عالميون يتضامنون مع غزة...ويقفون ضد حكوماتهم الداعمة لاسرائيل!

وقّع أكثر من ألفي شخصية ثقافية عالمية، من بينهم الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون والممثل ستيف كوغان والفنانة ميريام مارغوليس، ونجم "أوتلاندر" سام هيووان والمخرج السينمائي بيتر مولان، على رسالة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء في الرسالة اتهام الحكومات بالتسامح مع جرائم الحرب وبالمساعدة والتحريض عليها، والدعوة إلى وضع حد للقسوة غير المسبوقة التي تُلحق بغزة.

بالإضافة إلى مطالبة حكوماتهم بإنهاء دعمها العسكري والسياسي للأعمال الإسرائيلية.

وذلك بسبب فرض اسرائيل حصاراً شاملاً على غزة، والأمر بعمليات إجلاء قبيل الغزو البري المتوقع، الأمر الذي يُصنف جريمة حرب اذا تم تنفيذه.

وجاء في الرسالة الكاملة: "إننا نشهد جريمة وكارثة. وقد حولت إسرائيل جزءاً كبيراً من قطاع غزة إلى أنقاض، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن 2.3 مليون فلسطيني. وعلى حد تعبير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن "شبح الموت" يخيم على المنطقة. إن غزة هي بالفعل مجتمع من اللاجئين وأطفال اللاجئين. والآن، وبعد تعرض مئات الآلاف منهم للقصف من الجو والبحر والأرض، يُطلب من الفلسطينيين مرة أخرى، الذين أجبر أجدادهم على ترك منازلهم تحت فوهة البندقية، أن يهربوا أو يواجهوا عقاباً جماعياً على نطاق لا يمكن تصوره. لقد جردوا من حقوقهم، ووصفهم وزير الدفاع الإسرائيلي بأنهم "حيوانات بشرية"، وأصبحوا أشخاصا يمكن فعل أي شيء لهم تقريباً".

وتضيف الرسالة: "حكوماتنا لا تتسامح مع جرائم الحرب فحسب، بل تساعدها وتحرض عليها. سيأتي وقت تتم فيه محاسبتهم على تواطؤهم. ولكن في الوقت الحالي، بينما ندين كل أعمال العنف ضد المدنيين وكل انتهاك للقانون الدولي أيا كان مرتكبه، فإن التزامنا يتلخص في بذل كل ما في وسعنا لوضع حد للقسوة غير المسبوقة التي تُلحق بغزة. نحن ندعم الحركة العالمية ضد تدمير غزة والتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني. ونطالب حكوماتنا بإنهاء دعمها العسكري والسياسي للأعمال الإسرائيلية. وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح معابر غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
 
 

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