هيفاء وهبي تتضامن مع أهالي غزة: جريمة وحشية بحق الإنسانية الفلسطينية!

هيفاء وهبي تتضامن مع أهالي غزة: جريمة وحشية بحق الإنسانية الفلسطينية!

تضامنت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي مع أهالي غزة، وذلك في منشورٍ جديد عبر حسابها الرسمي على تطبيق X.

ودوّنت الفنانة هيفاء وهبي في أحدث منشوراتها: "جريمة وحشية ما الها وصف بحق الإنسانية الفلسطينية".

وأضافت "اللهم ارحم شهداء مستشفى المعمداني وشهداء شعب فلسطين واشفي جرحاها وكن بعون اهلنا في غزة".