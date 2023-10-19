سيرين عبد النور للمعتدين على المتاجر في لبنان: روحوا انضبوا

سيرين عبد النور للمعتدين على المتاجر في لبنان: روحوا انضبوا

علّقت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور على حالات الاعتداء على بعض المحلات التجارية في لبنان في منشورٍ عبر تطبيق X.

وكتبت سيرين عبد النور "المظاهرة لتسجيل موقف ضد العنف والاجرام بفلسطين ما بيعطيكم الحق بتدمير وحرق ارزاق الناس. اتعلموا تتظاهروا بلا همجية وعدم مسؤوليةاو روحوا انضبوا ببيوتكم".

وأردفت قائلةً "وَصّلوا صورة حلوة عن الشعب فلسطين للعالم متل باقي المظاهرات يللي صارت بالعالم مش العكس.حرقولوا الغاليري للزلمة طيب مسموح؟".