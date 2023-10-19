سيرين عبد النور للمعتدين على المتاجر في لبنان: روحوا انضبوا

المظاهرة لتسجيل موقف ضد العنف والاجرام بفلسطين ما بيعطيكم الحق بتدمير وحرق ارزاق الناس اتعلموا تتظاهروا بلا همجية وعدم مسؤولية
او روحوا انضبوا ببيوتكم
وَصّلو صورة حلوة عن الشعب فلسطين للعالم متل باقي المظاهرات يللي صارت بالعالم مش العكس !!! #عوكر
حرقولو الغاليري للزلمة طيب… pic.twitter.com/q3ZUVASKeO
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 18, 2023
المظاهرة لتسجيل موقف ضد العنف والاجرام بفلسطين ما بيعطيكم الحق بتدمير وحرق ارزاق الناس اتعلموا تتظاهروا بلا همجية وعدم مسؤولية
او روحوا انضبوا ببيوتكم
وَصّلو صورة حلوة عن الشعب فلسطين للعالم متل باقي المظاهرات يللي صارت بالعالم مش العكس !!! #عوكر
حرقولو الغاليري للزلمة طيب… pic.twitter.com/q3ZUVASKeO