تأجيل مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثانية... والتبرع بمبلغ مالي دعماً لغزة!

تأجيل مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثانية... والتبرع بمبلغ مالي دعماً لغزة!



قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من الحفل للمرة الثانية نظراً للأحداث المأساوية التي تشهدها غزة، مع التبرع بمبلغ مالي لدعم جهود الإغاثة في القطاع.



وأصدرت إدارة المهرجان بيانا أعلنت خلاله عن تأجيل موعد إقامة الدورة، التي كان من المقرر أن تنطلق في البداية يوم الـ 13 من الشهر الجاري، قبل أن يتم تأجيلها لمدة أسبوعين لتقام في الـ 27 من تشرين الأول.



ومع تصاعد الأحداث المأساوية في غزة، دفع القائمون على المهرجان لإعلان تأجيل الدورة لأجل غير مسمى، وأعربوا عن أمنيتهم في أن يقام المهرجان في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية.



وعبّر المهرجان عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفه مع أهل غزة، بعد الإعلان عن التبرع بمبلغ قيمته 5 ملايين جنيه مصري، لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.