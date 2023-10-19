الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تأجيل مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثانية... والتبرع بمبلغ مالي دعماً لغزة!

فنّ
2023-10-19 | 11:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تأجيل مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثانية... والتبرع بمبلغ مالي دعماً لغزة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تأجيل مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثانية... والتبرع بمبلغ مالي دعماً لغزة!

تأجيل مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثانية... والتبرع بمبلغ مالي دعماً لغزة!

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من الحفل للمرة الثانية نظراً للأحداث المأساوية التي تشهدها غزة، مع التبرع بمبلغ مالي لدعم جهود الإغاثة في القطاع.

وأصدرت إدارة المهرجان بيانا أعلنت خلاله عن تأجيل موعد إقامة الدورة، التي كان من المقرر أن تنطلق في البداية يوم الـ 13 من الشهر الجاري، قبل أن يتم تأجيلها لمدة أسبوعين لتقام في الـ 27 من تشرين الأول.

ومع تصاعد الأحداث المأساوية في غزة، دفع القائمون على المهرجان لإعلان تأجيل الدورة لأجل غير مسمى، وأعربوا عن أمنيتهم في أن يقام المهرجان في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية.

وعبّر المهرجان عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفه مع أهل غزة، بعد الإعلان عن التبرع بمبلغ قيمته 5 ملايين جنيه مصري، لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.
 
 

آخر الأخبار

فنّ

مهرجان

الجونة

السينمائي

للمرة

الثانية...

والتبرع

بمبلغ

دعماً

لغزة!

LBCI التالي
فنانون عالميون يتضامنون مع غزة...ويقفون ضد حكوماتهم الداعمة لاسرائيل!
أليك بالدوين قد يواجه اتهامات جديدة في قضية إطلاق النار خلال تصوير فيلم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:58

المقاومة الإسلامية: عصر اليوم استهدفنا نقطة تأمين تابعة لجيش العدو في مستعمرة المنارة وموقع الطيحات ‏للمرة الثانية هذا اليوم وموقع المطلة وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-16

بلينكن في إسرائيل للمرة الثانية هذا الأسبوع... فماذا في المداولات الأميركية الاسرائيلية اليوم؟

LBCI
فنّ
2023-10-10

حرصاً على سلامة المشاركين والمدعوين... تأجيل مهرجان IDAFA إلى موعد جديد!

LBCI
أخبار دولية
2023-10-10

قصف معبر رفح بين مصر وغزة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:22

توفي عن عمر 83 عاما... رسالة مؤثرة من "روكي" إلى زميله في التمثيل: "إلى صديقي العزيز..." (صورة)

LBCI
فنّ
10:41

ما هو الفيلم الأكثر رعبًا على الإطلاق... هذا ما كشفته دراسة علمية حديثة!

LBCI
فنّ
06:45

تضامن مع فلسطين من موقع تصوير "العربجي": لا بد للظلم من أن ينتهي

LBCI
فنّ
06:43

فنانة شهيرة تطالب بتبنّي طفل فلسطيني!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-10-16

كندا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان

LBCI
فنّ
03:35

فنانون عالميون يتضامنون مع غزة...ويقفون ضد حكوماتهم الداعمة لاسرائيل!

LBCI
أخبار لبنان
06:57

خطة الاستجابة في اجتماع برآسة ميقاتي

LBCI
منوعات
2023-09-07

دار إيلي صعب تطلق Ohana Villas Interiors by Elie Saab Maison: أيقونة من الحرفية الفاخرة والحياة المبتكرة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما هو الموقف في داخل الولايات المتحدة من الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

التخريب لن يحرّر القدس يا جَهَلَة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أول لقاء بين كارمن وروبير بعد الاستهداف الاسرائيلي ... لحظات لن تمحيها الذاكرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

لاعب كرة القدم محمد صلاح يخرج عن صمته ويعلق على أزمة غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

كارمن جو خدار للـ LBCI.. مروحية اسرائيلية استهدفت مجموعة الصحافيين على دفعتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الجبهة الجنوبية توترت مساء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اسرائيل تستعد لحرب برية ضد غزة وتواصل التحضيرات لأي حرب محتملة مع لبنان...فماذا عن الموقف الاميركي؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:30

مقدمة النشرة المسائية 19-10-2023

LBCI
أمن وقضاء
12:16

حزب الله نشر فيديو لاستهداف موقعي جل العلام ورأس الناقورة للجيش الإسرائيلي الأربعاء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:30

"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن

LBCI
خبر عاجل
07:11

معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل

LBCI
صحف اليوم
23:45

تنبيه روسي للمسؤولين اللبنانيين يفيد بأنّ إسرائيل ستعتمد سياسة الأرض المحروقة (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
03:27

معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية

LBCI
خبر عاجل
10:54

كتائب القسام في لبنان اعلنت اطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الجليل الغربي وأبرزها نهاريا وشلومي

LBCI
خبر كاذب
15:53

ما صحة لما يُشاع عن تعطيل القطاع التربوي حتى الاثنين المقبل؟

LBCI
منوعات
16:21

عثروا على جثة ابن الـ12 سنة متحللة وملفوفة ببطانية بمنزل والده... ما عانى منه الطفل قبل رحيله مفجع وهذه هوية الفاعل!

LBCI
خبر عاجل
09:18

استهداف عامود اجهزة المراقبة والاتصالات التابع للجيش الاسرائيلي عند رأس الناقورة بالرصاص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More