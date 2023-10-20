الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد أن تسللوا الى منزله وطعنوه حتى الموت مع زوجته... هوية قاتل المخرج الايراني مهرجوئي كشفت وهذه التفاصيل!

فنّ
2023-10-20 | 03:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد أن تسللوا الى منزله وطعنوه حتى الموت مع زوجته... هوية قاتل المخرج الايراني مهرجوئي كشفت وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد أن تسللوا الى منزله وطعنوه حتى الموت مع زوجته... هوية قاتل المخرج الايراني مهرجوئي كشفت وهذه التفاصيل!

بعد أن تسللوا الى منزله وطعنوه حتى الموت مع زوجته... هوية قاتل المخرج الايراني مهرجوئي كشفت وهذه التفاصيل!

أعلنت الشرطة الإيرانية الخميس أنها أوقفت "القاتل الرئيسي" للمخرج داريوش مهرجوئي الذي قضى وزوجته السبت طعناً بسكين في ظروف غامضة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الشرطة أن "فحوصاً فنية واستجوابات متقاطعة" أتاحت "التعرف على القاتل الرئيسي من بين مَن أوقفتهم الشرطة".

وأضافت أن "الاستجوابات لا تزال جارية لتحديد الشركاء في هذه الجريمة ومعرفة الجوانب الخفية منها".

وقال مسؤول قضائي محلي إن "خلافات شخصية بين المتهم والضحيتين" قد تكون السبب وراء جريمة القتل المزدوجة، من دون تحديد طبيعتها.

ونقلت وكالة "ميزان أونلاين" القضائية عن المسؤول المذكور تنديده بـ"الأخبار الكاذبة" الكثيرة المتداولة على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن تورط بعض أقارب الزوجين في الجريمة.

وقُتل المساهم في شهرة السينما الإيرانية حول العالم ومخرج فيلم "البقرة" عام 1969، عن عمر يناهز 83 عاماً مساء السبت، مع زوجته وحيدة محمدي فر، وهي كاتبة سيناريو تبلغ 54 عاماً، داخل منزلهما في كرج غربي العاصمة الإيرانية.

وقالت وكالة "ميزان أون لاين" القضائية إنّ الشرطة أوقفت عشرة أشخاص في إطار التحقيقات، من دون توفير تفاصيل عن ملابسات ودوافع جريمة القتل المزدوجة.

وحضر عدد كبير من المخرجين والفنانين الإيرانيين الأربعاء مراسم تشييع مهرجوئي وزوجته في طهران، في مقدمهم جعفر بناهي ومسعود كيميايي ومحمد رسول آف وبهمان فرمانارا.

واستبعد وزير الداخلية أحمد وحيدي الاربعاء وجود أي "صلة بين مقتل مهرجوئي وسلسلة اغتيالات" طالت مثقفين معارضين في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ارتكبتها الشرطة السرية في البلاد.

ونسبت الحكومة هذه الجرائم إلى "عناصر خارجة عن السيطرة" في وزارة الاستخبارات، حُكم عليهم بالسجن لفترات وصلت إلى المؤبد.

آخر الأخبار

فنّ

تسللوا

منزله

وطعنوه

الموت

زوجته...

المخرج

الايراني

مهرجوئي

التفاصيل!

LBCI التالي
"تضامناً مع شعبنا الفلسطيني الشقيق"... إلغاء مهرجان قرطاج السينمائي
توفي عن عمر 83 عاما... رسالة مؤثرة من "روكي" إلى زميله في التمثيل: "إلى صديقي العزيز..." (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-03

بلّغ عن اختفاء زوجته... وبعد العثور على جثتها في فناء منزلها ظهرت الحقيقة: هوية القاتل صادمة!

LBCI
منوعات
2023-10-15

أوهمها بأنه يملك الملايين لتتزوجه... قصة رجل بخيل ومصاب بالفصام قتل زوجته ثم بكى عليها وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-09-26

اغتصب عشرات الكلاب وعنفها حتى الموت في "غرفة التعذيب"... عالم حيوان شهير اعترف بجريمته وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-09-15

بعد ملاحقته وتوقيفه... اتهام والد الطفلة سارة شريف وزوجته وأخيه بقتلها وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:35

"تضامناً مع شعبنا الفلسطيني الشقيق"... إلغاء مهرجان قرطاج السينمائي

LBCI
فنّ
12:22

توفي عن عمر 83 عاما... رسالة مؤثرة من "روكي" إلى زميله في التمثيل: "إلى صديقي العزيز..." (صورة)

LBCI
فنّ
11:00

تأجيل مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثانية... والتبرع بمبلغ مالي دعماً لغزة!

LBCI
فنّ
10:41

ما هو الفيلم الأكثر رعبًا على الإطلاق... هذا ما كشفته دراسة علمية حديثة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:39

اطلاق صاروخ موجه من الأراضي اللبنانية على مستعمرة المنارة

LBCI
أخبار دولية
2023-10-10

"فتح" تدعو إلى تذليل العقبات لتثبيت الأمن والإستقرار في مخيم عين الحلوة وصيدا والجوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أول لقاء بين كارمن وروبير بعد الاستهداف الاسرائيلي ... لحظات لن تمحيها الذاكرة!

LBCI
منوعات
03:40

بشرى سعيدة للبنانيين... موافقة فاتيكانية على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:44

إيمان طرابلسي للـLBCI: الوضع الإنساني في غزة يحتاج الى خطة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
16:56

هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:37

استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

سندباد.. دار نشر فرنسية قاومت "البروباغاندا" الموجّهة ضد العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

للبنان قصة مع البلوكات التي جرى أو سيجري فيها التنقيب عن النفط والغاز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

دوما أجمل البلدات حول العالم ١: ماضي وتاريخ دوما البترونية

LBCI
السياحة في لبنان
14:08

الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تعلن فوز دوما كواحدة من أفضل القرى السياحية حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

وحدها جنازات تشييع الضحايا لا تتوقف في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل ستعمل القاهرة وعمان معاً على منع اي قرار بترحيل الفلسطينيين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:30

"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن

LBCI
أخبار لبنان
02:15

انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
خبر عاجل
07:11

معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل

LBCI
خبر عاجل
14:27

مراسل الجزيرة في لبنان: 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين محاصرون قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا والقوات الإسرائيلية تطلق النار في محيط المكان لمنع مغادرتهم

LBCI
أمن وقضاء
14:51

اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن

LBCI
أخبار لبنان
15:59

ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟

LBCI
خبر عاجل
16:15

حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
14:34

رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل لـ"العربية": سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More