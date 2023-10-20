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بعد أن تسللوا الى منزله وطعنوه حتى الموت مع زوجته... هوية قاتل المخرج الايراني مهرجوئي كشفت وهذه التفاصيل!
فنّ
2023-10-20 | 03:03
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بعد أن تسللوا الى منزله وطعنوه حتى الموت مع زوجته... هوية قاتل المخرج الايراني مهرجوئي كشفت وهذه التفاصيل!
بعد أن تسللوا الى منزله وطعنوه حتى الموت مع زوجته... هوية قاتل المخرج الايراني مهرجوئي كشفت وهذه التفاصيل!
أعلنت الشرطة الإيرانية الخميس أنها أوقفت "القاتل الرئيسي" للمخرج داريوش مهرجوئي الذي قضى وزوجته السبت طعناً بسكين في ظروف غامضة، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الشرطة أن "فحوصاً فنية واستجوابات متقاطعة" أتاحت "التعرف على القاتل الرئيسي من بين مَن أوقفتهم الشرطة".
وأضافت أن "الاستجوابات لا تزال جارية لتحديد الشركاء في هذه الجريمة ومعرفة الجوانب الخفية منها".
وقال مسؤول قضائي محلي إن "خلافات شخصية بين المتهم والضحيتين" قد تكون السبب وراء جريمة القتل المزدوجة، من دون تحديد طبيعتها.
ونقلت وكالة "ميزان أونلاين" القضائية عن المسؤول المذكور تنديده بـ"الأخبار الكاذبة" الكثيرة المتداولة على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن تورط بعض أقارب الزوجين في الجريمة.
وقُتل المساهم في شهرة السينما الإيرانية حول العالم ومخرج فيلم "البقرة" عام 1969، عن عمر يناهز 83 عاماً مساء السبت، مع زوجته وحيدة محمدي فر، وهي كاتبة سيناريو تبلغ 54 عاماً، داخل منزلهما في كرج غربي العاصمة الإيرانية.
وقالت وكالة "ميزان أون لاين" القضائية إنّ الشرطة أوقفت عشرة أشخاص في إطار التحقيقات، من دون توفير تفاصيل عن ملابسات ودوافع جريمة القتل المزدوجة.
وحضر عدد كبير من المخرجين والفنانين الإيرانيين الأربعاء مراسم تشييع مهرجوئي وزوجته في طهران، في مقدمهم جعفر بناهي ومسعود كيميايي ومحمد رسول آف وبهمان فرمانارا.
واستبعد وزير الداخلية أحمد وحيدي الاربعاء وجود أي "صلة بين مقتل مهرجوئي وسلسلة اغتيالات" طالت مثقفين معارضين في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ارتكبتها الشرطة السرية في البلاد.
ونسبت الحكومة هذه الجرائم إلى "عناصر خارجة عن السيطرة" في وزارة الاستخبارات، حُكم عليهم بالسجن لفترات وصلت إلى المؤبد.
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