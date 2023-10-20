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"تضامناً مع شعبنا الفلسطيني الشقيق"... إلغاء مهرجان قرطاج السينمائي

فنّ
2023-10-20 | 05:35
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&quot;تضامناً مع شعبنا الفلسطيني الشقيق&quot;... إلغاء مهرجان قرطاج السينمائي
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"تضامناً مع شعبنا الفلسطيني الشقيق"... إلغاء مهرجان قرطاج السينمائي

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس الخميس إلغاء الدورة الـ34 لمهرجان "أيام قرطاج السينمائية" التي كانت مقرّرة من 28 تشرين الأول إلى الرابع من تشرين الثاني تضامناً مع الفلسطينيين، بحسب وكالة فرانس برس.
 
ويشكّل هذا المهرجان المكرّس للمخرجين العرب والأفارقة ملتقى ثقافيا سنويا رئيسيا في تونس.
 
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الثقافية التونسية "تضامناً مع شعبنا الفلسطيني الشقيق، واعتباراً للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم، قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية".
 
وتونس التي استضافت على أراضيها بين العامين 1982 و1994 منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بعد خروجها من لبنان، تُعتبر منذ أمد بعيد داعماً أساسياً للقضية الفلسطينية.
 
ونُظّمت تظاهرات عدة في مناطق مختلفة من البلاد تنديدا بضربة سقط فيها وفقاً للسلطات المحلية مئات القتلى في باحة مستشفى في مدينة غزة مساء الثلاثاء.

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