نجم عالمي يُفجر معلومة للمرة الأولى: "اعتدت التبول على خشبة المسرح"!

كشف النجم أوزي أوزبورن أو Ozzy Osbourne أنه كان يتبول على خشبة المسرح أثناء أدائه في الحفلات الموسيقية.

واعترف أوزبورن في برنامج The Osbournes Podcast يوم الثلاثاء: "عندما كنت على خشبة المسرح، اعتدت أن أتبول على نفسي لأنني كنت مبتلاً على أي حال من رش المياه والتعرق".

وغالبًا ما كان مغني الروك، البالغ من العمر 74 عامًا، يرش الجمهور بمسدسات المياه أو يسكب عليهم كبيرة من الماء أثناء عروض فرقة الميتال.

وجاء اعتراف أوزي بعد أن بدأت زوجته شارون أوزبورن وطفلاه كيلي وجاك في مناقشة اقتناء زوج من الملابس الداخلية للملكة فيكتوريا تم طرحهما للبيع بالمزاد.

وبينما اعتقد جاك، 37 عامًا، أن الأمر غريب، قالت شارون، 71 عامًا، إنها كانت تمتلك ذات يوم زوجًا من أحذية مارلين مونرو، على الرغم من أن جاك قال إنهما كانا واحدًا في نفس الوقت.

وقالت شارون: "الأحذية، وحقيبة اليد، والثوب تختلف عن الملابس الداخلية الملطخة التي يرتديها شخص ما ويطلق فيها الريح أو يتبول خلال ارتدائها".