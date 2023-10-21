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"التاريخ يراقب"... عدد من نجوم هوليوود يحثون بايدن على الضغط من أجل إنهاء قصف على غزة

"التاريخ يراقب"... عدد من نجوم هوليوود يحثون بايدن على الضغط من أجل إنهاء قصف على غزة





وجاء في الرسالة "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى أهل غزة"، وفقاً



كما كتب المشاهير في رسالتهم: "إننا نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير، وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".



وذكروا في الرسالة أيضاً: "نحن نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئًا. وكما قال رئيس الإغاثة الطارئة (الأمم المتحدة) مارتن غريفيث لأخبار الأمم المتحدة، فإن "التاريخ يراقب"".



وكان من بين الموقعين البالغ عددهم 60 تقريبًا سوزان ساراندون، وكريستين ستيوارت، وكوينتا برونسون، ورامي يوسف، وريز أحمد، وماهرشالا علي، وآخرين.

كتب العشرات من الممثلين والفنانين في هوليوود، ومن بينهم الممثل الكوميدي جون ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، يوم الجمعة، رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، يحثونه خلالها على الضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وجاء في الرسالة "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى أهل غزة"، وفقاً لوكالة رويترز كما كتب المشاهير في رسالتهم: "إننا نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير، وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".وذكروا في الرسالة أيضاً: "نحن نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئًا. وكما قال رئيس الإغاثة الطارئة (الأمم المتحدة) مارتن غريفيث لأخبار الأمم المتحدة، فإن "التاريخ يراقب"".وكان من بين الموقعين البالغ عددهم 60 تقريبًا سوزان ساراندون، وكريستين ستيوارت، وكوينتا برونسون، ورامي يوسف، وريز أحمد، وماهرشالا علي، وآخرين.