شريهان تهاجم بايدن: سيادتك لست عادلاً

الى السيد Joe Biden رئيس الولايات الأميركية المتحدة، سيادتك لستُ عادلاً (أو) الكيان الصهيوني المحتل ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان و البشر (أو) الكيان الصهيوني المحتل له قانون وحريات وديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية و لديك و الفلسطينيون ك عرب… https://t.co/lXry9GOSjR
— Sherihan (@Sherihan) October 20, 2023
الى السيد Joe Biden رئيس الولايات الأميركية المتحدة، سيادتك لستُ عادلاً (أو) الكيان الصهيوني المحتل ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان و البشر (أو) الكيان الصهيوني المحتل له قانون وحريات وديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية و لديك و الفلسطينيون ك عرب… https://t.co/lXry9GOSjR