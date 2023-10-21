شريهان تهاجم بايدن: سيادتك لست عادلاً

شريهان تهاجم بايدن: سيادتك لست عادلاً

هاجمت النجمة المصريّة شريهان رئيس الولايات المتحدة الأميركيّة جو بايدن، وذلك في رسالةٍ طويلة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي X.

وكتبت شريهان في رسالتها "الى السيدجو بايدنرئيس الولايات الأميركية المتحدة، سيادتك لست عادلاً (أو) الكيان الصهيوني المحتل ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان و لبشر (أو) الكيان الصهيوني المحتل له قانون وحريات وديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية و لديك و الفلسطينيون ك عرب مسيحيين ومسلمين لهم حريات وديمقراطية وقانون آخر مختلف تماماً عندك!! وغير القانون الدولي الذي يُطبق على العالم أجمع (أو) حضرتك ليس على قيد الحياة ونحن في عالم وأنت في عالم آخر (أو) أنت وشعب الكيان الصهيوني ناس وبشر والفلسطينيون ونحن ناس وبشر؟".

وأضافت شريهان قائلةً "سيادة الرئيسجو بايدن،الكيان الصهيوني يرتكب بدعم وتأييد أمريكي غربي إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مسلم ومسيحي وهذا يسمى في قانونكم والقانون الدولي جرائم حرب حاسبوا نتنياهو وأوقفوا هذه الإبادة الجماعية وهذا الظلم وعدم الإنسانية. اللهم إنّ الأرض أرضك.. والجند جندك.. والأمر أمرك.. وأنت القويّ العزيز.. فانصرهم نصرًا عزيزًا مؤزّرًا تشفي به صدورنا. على العالم العاقل المتزن أن يتحد ضد الظلم وتكون رسالته الحق والعدل والسلام، وإلا على الدنيا السلام".