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أنغام تلقّن أفخاي أدرعي درساً: الإنسانية بريئة من امثالك

فنّ
2023-10-21 | 05:24
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أنغام تلقّن أفخاي أدرعي درساً: الإنسانية بريئة من امثالك
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أنغام تلقّن أفخاي أدرعي درساً: الإنسانية بريئة من امثالك

أنغام تلقّن أفخاي أدرعي درساً: الإنسانية بريئة من امثالك

بعدما طالبها بالتحلّي بالرقي، ردّت الفنانة المصريّة أنغام على المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي ولقّنته درساً في منشورٍ جديد عبر تطبيق X. 
 
وكتبت الفنانة أنغام "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل. انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟". 
 
وأردفت أنغام قائلةً "يعني مصر.الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك ياصهيوني . والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين". 
 
وأضافت "الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء. والدين بريئ من اعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل). شوف انت كم فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا ارض فلسطين يا اسمك ايه انت. وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم". 
 

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