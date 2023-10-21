صور ليال عبود في المستشفى تثير قلق الجمهور

صور ليال عبود في المستشفى تثير قلق الجمهور

انتشرت صور جديدة للفنانة اللبنانيّة ليال عبود أثناء تواجدها في المستشفى، الأمر الّذي اثار قلق الجمهور.

وبدوره، أوضح الصحافي سليمان اصفهاني، المسؤول الإعلامي للفنانة ليال عبود، أن الأخيرة بخير، مشيراً إلى أن ما حصل معها "مش وعكة صحية بس شوية فحوصات وهي صارت بالبيت".