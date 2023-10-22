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حبيب بريجيت ياغي يفاجئها ويطلب يدها للزواج: "بحبك لآخر نفس" (فيديو)

فنّ
2023-10-22 | 06:00
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حبيب بريجيت ياغي يفاجئها ويطلب يدها للزواج: &quot;بحبك لآخر نفس&quot; (فيديو)
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حبيب بريجيت ياغي يفاجئها ويطلب يدها للزواج: "بحبك لآخر نفس" (فيديو)

نشرت الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستغرام، سلسلة من الفيديوهات وُثقت فيها لحظة طلب يدها للزواج من حبيبها.
 
وظهرت بريجيت ياغي، وهي ابنة الفنان عبدو ياغي، في مقاطع الفيديو سعيدة، حيث نجح حبيبها جورج جميل في مفاجأتها بطلب يدها للزواج.
 
كما يظهر في الفيديو ممرّ من الورود باللون الأحمر وفي نهايته لافتة مكتوب عليها: "هل تقبلين الزواج بي"؟.
 
وشوهدت بريجيت ياغي، وسط هتافات الأشخاص الموجودين معها في القاعة، وهي تعانق حبيبها بحرارة، موافقةً على عرض الزواج منه.
 
وعلّقت الفنانة اللبنانية على أحد الفيديوهات بالقول: "بحبك لآخر نفس. الله يفرّح قلوب الكلّ"، وكتبت في آخر: "الله ما يحرمنا من بعض".
 
 
 

آخر الأخبار

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