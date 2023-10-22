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أفعالها دمّرت علاقتها مع ابنيها... بريتني سبيرز توضح سبب ظهورها عارية بشكل متكرر!

فنّ
2023-10-22 | 14:38
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أفعالها دمّرت علاقتها مع ابنيها... بريتني سبيرز توضح سبب ظهورها عارية بشكل متكرر!
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أفعالها دمّرت علاقتها مع ابنيها... بريتني سبيرز توضح سبب ظهورها عارية بشكل متكرر!

توضح النجمة بريتني سبيرز سبب ظهورها بشكل متكرر عارية على إنستغرام في مذكراتها القادمة "المرأة بداخلي" أو The Woman in Me.
 
وقالت في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "أعلم أن الكثير من الناس لا يفهمون لماذا أحب التقاط صور لنفسي عارية أو بفساتين جديدة".
 
وأضافت: "لكنني أعتقد أنه لو تم تصويرهم من قبل أشخاص آخرين آلاف المرات، وتم حثهم وعرضهم للحصول على موافقة الآخرين، فسوف يفهمون أنني أحصل على الكثير من الفرح من الظهور بالطريقة التي أشعر بها من خلال التقاط صورتي الخاصة."
 
وشاركت سبيرز، التي كانت تحت الوصاية من عام 2008 إلى عام 2021، عددًا لا يحصى من الصور ومقاطع الفيديو العارية على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، حيث عرضت جسدها على الشواطئ حول العالم وحتى أنها كانت عارية الصدر أثناء ركوب الخيل.
 
وأدت هذه المنشورات إلى إحداث شرخ بين الفائزة بجائزة غرامي، 41 عامًا، وابنيها بريستون، 18 عامًا، وجايدن، 17 عامًا، اللذين يعيشان في الوقت الحالي مع زوجها السابق كيفن فيدرلاين.
 

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