سوزان نجم الدين تكشف: "سأطلب الإذن من عائلتي كلها"... فهل تتزوج للمرة الثانية؟ (فيديو)

حلّت النجمة السورية سوزان نجم الدين ضيفةً على الإعلامية راغدة شلهوب في الحلقة الثالثة من برنامج "زمن"، حيث تكلّمت عن أبرز محطات حياتها في الماضي والحاضر والمستقبل.

وفي فقرة الحاضر، أطلّت مقدمة البرامج نتالي نصرلله على النجمة وطرحت عليها سؤالاً شخصياً: "انت اليوم سيدة تحت نصيبها وطالتك شائعات تتعلق بالزواج والارتباط أكثر من مرة. هل هناك أحد مميز في حياتك؟ وهل تكررين تجربة الزواج أو لا؟".

بدورها، ردّت سوزان نجم الدين على السؤال بالقول: "أولاً لا يوجد أحد في حياتي في الوقت الحالي، وثانياً في حال وجدت الإنسان المناسب سأكرر بالطبع تجربة الزواج".

وفي متابعة لجواب الضيفة، سألتها نتالي نصرلله: "في حال قررت تكرار تجربة الزواج فهل ستطلبين الإذن من أبنائك؟".

وأكّدت النجمة السورية في إجابتها أنها ليس فقط ستطلب إذن الزواج من أبنائها بل من عائلتها كلها.