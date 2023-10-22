الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سوزان نجم الدين تكشف: "سأطلب الإذن من عائلتي كلها"... فهل تتزوج للمرة الثانية؟ (فيديو)
فنّ
2023-10-22 | 15:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سوزان نجم الدين تكشف: "سأطلب الإذن من عائلتي كلها"... فهل تتزوج للمرة الثانية؟ (فيديو)
حلّت النجمة السورية سوزان نجم الدين ضيفةً على الإعلامية راغدة شلهوب في الحلقة الثالثة من برنامج "زمن"، حيث تكلّمت عن أبرز محطات حياتها في الماضي والحاضر والمستقبل.
وفي فقرة الحاضر، أطلّت مقدمة البرامج نتالي نصرلله على النجمة وطرحت عليها سؤالاً شخصياً: "انت اليوم سيدة تحت نصيبها وطالتك شائعات تتعلق بالزواج والارتباط أكثر من مرة. هل هناك أحد مميز في حياتك؟ وهل تكررين تجربة الزواج أو لا؟".
بدورها، ردّت سوزان نجم الدين على السؤال بالقول: "أولاً لا يوجد أحد في حياتي في الوقت الحالي، وثانياً في حال وجدت الإنسان المناسب سأكرر بالطبع تجربة الزواج".
وفي متابعة لجواب الضيفة، سألتها نتالي نصرلله: "في حال قررت تكرار تجربة الزواج فهل ستطلبين الإذن من أبنائك؟".
وأكّدت النجمة السورية في إجابتها أنها ليس فقط ستطلب إذن الزواج من أبنائها بل من عائلتها كلها.
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا
هنا
.
آخر الأخبار
فنّ
اخبار البرامج
سوزان نجم الدين
الإعلامية
راغدة شلهوب
نجمة سورية
برنامج
زمن
زواج
مرة ثانية
إذن
عائلة
أبناء
نتالي نصرلله.
التالي
حبيب بريجيت ياغي يفاجئها ويطلب يدها للزواج: "بحبك لآخر نفس" (فيديو)
صور ليال عبود في المستشفى تثير قلق الجمهور
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-10-05
"زمن" جديد الـ"LBCI" مع الإعلاميّة راغدة شلهوب والنجمة كارول سماحة ضيفة الحلقة الأولى
اخبار البرامج
2023-10-05
"زمن" جديد الـ"LBCI" مع الإعلاميّة راغدة شلهوب والنجمة كارول سماحة ضيفة الحلقة الأولى
0
آخر الأخبار
2023-07-27
باسيل من عشاء هيئة قضاء المتن: أي حوار لإضاعة الوقت أو تشتيت الجهد غير مقبول ومرفوض من قبلنا وأي حوار جدي ويؤدي إلى نتيجة فعلية مرغوب ومطلوب شرط أن يتحدد برنامج واضح وبمدة زمنية محددة وبنهائية واضحة للحوار
آخر الأخبار
2023-07-27
باسيل من عشاء هيئة قضاء المتن: أي حوار لإضاعة الوقت أو تشتيت الجهد غير مقبول ومرفوض من قبلنا وأي حوار جدي ويؤدي إلى نتيجة فعلية مرغوب ومطلوب شرط أن يتحدد برنامج واضح وبمدة زمنية محددة وبنهائية واضحة للحوار
0
فنّ
06:00
حبيب بريجيت ياغي يفاجئها ويطلب يدها للزواج: "بحبك لآخر نفس" (فيديو)
فنّ
06:00
حبيب بريجيت ياغي يفاجئها ويطلب يدها للزواج: "بحبك لآخر نفس" (فيديو)
0
أخبار دولية
2023-10-21
معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي
أخبار دولية
2023-10-21
معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:38
أفعالها دمّرت علاقتها مع ابنيها... بريتني سبيرز توضح سبب ظهورها عارية بشكل متكرر!
فنّ
14:38
أفعالها دمّرت علاقتها مع ابنيها... بريتني سبيرز توضح سبب ظهورها عارية بشكل متكرر!
0
فنّ
12:30
إليسا تثير الجدل... "دقيقة صمت لأجل فلسطين" قبل بداية حفلها في ألمانيا (فيديو)
فنّ
12:30
إليسا تثير الجدل... "دقيقة صمت لأجل فلسطين" قبل بداية حفلها في ألمانيا (فيديو)
0
فنّ
06:00
حبيب بريجيت ياغي يفاجئها ويطلب يدها للزواج: "بحبك لآخر نفس" (فيديو)
فنّ
06:00
حبيب بريجيت ياغي يفاجئها ويطلب يدها للزواج: "بحبك لآخر نفس" (فيديو)
0
فنّ
2023-10-21
صور ليال عبود في المستشفى تثير قلق الجمهور
فنّ
2023-10-21
صور ليال عبود في المستشفى تثير قلق الجمهور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:57
استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
16:57
استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي
0
صحف اليوم
00:17
حزب الله لا يتجاوب والسفراء مُستاؤون (الاخبار)
صحف اليوم
00:17
حزب الله لا يتجاوب والسفراء مُستاؤون (الاخبار)
0
امن وقضاء
2023-10-20
أمن الدولة تضرب طوقًا حول مطمر الدورة بعد العثور على قنابل ومتفجّرات فيه (صور)
امن وقضاء
2023-10-20
أمن الدولة تضرب طوقًا حول مطمر الدورة بعد العثور على قنابل ومتفجّرات فيه (صور)
0
أخبار لبنان
2023-10-20
انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
أخبار لبنان
2023-10-20
انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:08
بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
15:08
بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رونالدو يقود النصر لفوز جديد وبايرن يحقق فوزه الثالث
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رونالدو يقود النصر لفوز جديد وبايرن يحقق فوزه الثالث
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فعاليات معرض لبنان الدولي للكتاب... ما هي العائدات الإقتصادية لهذا القطاع في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فعاليات معرض لبنان الدولي للكتاب... ما هي العائدات الإقتصادية لهذا القطاع في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هل مستشفيات لبنان جاهزة في حال حصول عدوان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هل مستشفيات لبنان جاهزة في حال حصول عدوان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
حزبُ الله والجيش الإسرائيلي يعتمدان تكتيكات عسكرية من متطلّبات المعركة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
حزبُ الله والجيش الإسرائيلي يعتمدان تكتيكات عسكرية من متطلّبات المعركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق الاسبوع الثالث من حرب غزة... كيف تبدو المشاهد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق الاسبوع الثالث من حرب غزة... كيف تبدو المشاهد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عدد الأطفال الضحايا في حرب غزة يقارب نصف من سقطوا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عدد الأطفال الضحايا في حرب غزة يقارب نصف من سقطوا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
النقب.. ليست مجرد صحراء بالنسبة لاسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
النقب.. ليست مجرد صحراء بالنسبة لاسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل ترفضُ تسلّمَ إثنين من الأسرى... فما هي دوافعُها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل ترفضُ تسلّمَ إثنين من الأسرى... فما هي دوافعُها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:23
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول
أخبار لبنان
01:23
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول
2
خبر عاجل
11:55
معلومات للـLBCI: تم سحب جثامين 6 شهداء من خراج بلدة راميا تعود لعناصر من حزب الله من قبل فريق من الصليب الأحمر والجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل
خبر عاجل
11:55
معلومات للـLBCI: تم سحب جثامين 6 شهداء من خراج بلدة راميا تعود لعناصر من حزب الله من قبل فريق من الصليب الأحمر والجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل
3
أخبار لبنان
16:57
استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
16:57
استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي
4
خبر عاجل
08:23
نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره
خبر عاجل
08:23
نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره
5
خبر عاجل
12:14
قصف مدفعي إسرائيلي كثيف في هذه الأثناء على مرتفعات حلتا وكفرشوبا
خبر عاجل
12:14
قصف مدفعي إسرائيلي كثيف في هذه الأثناء على مرتفعات حلتا وكفرشوبا
6
أخبار لبنان
05:51
طيران الشرق الاوسط: إلغاء رحلة بيروت - أثينا - بيروت ليوم الاثنين 23 تشرين الاول
أخبار لبنان
05:51
طيران الشرق الاوسط: إلغاء رحلة بيروت - أثينا - بيروت ليوم الاثنين 23 تشرين الاول
7
خبر عاجل
15:16
انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا
خبر عاجل
15:16
انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا
8
منوعات
16:35
علاقة محرّمة أدّت إلى الانتحار... هذا ما حصل بين رجل ووالدة زوج ابنته!
منوعات
16:35
علاقة محرّمة أدّت إلى الانتحار... هذا ما حصل بين رجل ووالدة زوج ابنته!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More