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أنغام تتلقى تهديداً اسرائيلياً "شديد الحقارة" على هاتفها: دمكم رخيص
فنّ
2023-10-23 | 04:51
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أنغام تتلقى تهديداً اسرائيلياً "شديد الحقارة" على هاتفها: دمكم رخيص
أنغام تتلقى تهديداً اسرائيلياً "شديد الحقارة" على هاتفها: دمكم رخيص
كشفت النجمة المصريّة أنغام أنّها تلقّت تهديداً اسرائيلياً "شديد الحقارة" على هاتفها، وفق ما كتبت على حساباتها على منصّات التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، قالت الفنانة أنغام "نعلم جيداً من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل.. لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا يزال غائراً على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوسا لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعداً كل ساعة لا كل عام".
وتابعت "شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين، بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل ترابا تحت أقدامنا".
كما نشرت نسخة من رسالة التهديد الّتي وصلتها، وأبرز ما جاء فيها "الفنانة الغير فاضلة أنغام، تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمتم به انت ومن معك من الفنانين... إسرائيل من عشرات السنين ترى دمكم رخيص... إسرائيل تاج على رؤوسكم".
🇪🇬🇵🇸
pic.twitter.com/Wa3JF6ZkVG
— Angham (@Angham)
October 22, 2023
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