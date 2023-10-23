اليسا تعيد نشر تغريدات ضد محور المقاومة... "هل رأيتم أوقح وأقبح؟"

اليسا تعيد نشر تغريدات ضد محور المقاومة... "هل رأيتم أوقح وأقبح؟"

بعدما شنّ عدد كبير من روّاد الانترنت هجوماً عليها بسبب إحيائها حفلاً غنائياً في المانيا تزامناً مع الأحداث في غزة، حرصت النجمة اللبنانيّة اليسا على إعادة نشر تغريدات ضد محور المقاومة عبر حسابها الرسمي على تطبيق X.

فأعادت الفنانة اليسا نشر صورة كُتب فيها "محور ما يُسمّى المقاومة، قتل العراقيين والسوريين واللبنانيين واليمنيين، وعندما أحرقت إسرائيل فلسطين أطلقوا الاتهامات لدول الخليج... هل رأيتم أوقح وأقبح من هؤلاء في البشرية؟".

بالإضافة الى تغريدات أخرى ساهمت بالمزيد من الهجوم على اليسا في الساعات الماضية.