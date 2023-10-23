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هل تستعد زينة مكّي لدخول القفص الذهبي للمرّة الثانية؟

فنّ
2023-10-23 | 05:17
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هل تستعد زينة مكّي لدخول القفص الذهبي للمرّة الثانية؟
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هل تستعد زينة مكّي لدخول القفص الذهبي للمرّة الثانية؟

هل تستعد زينة مكّي لدخول القفص الذهبي للمرّة الثانية؟

انتشرت في الساعات الماضية معلومات غير مؤكّدة عن استعداد الممثلة اللبنانية زينة مكّي لدخول القفص الذهبي للمرّة الثانية، فما حقيقة ما يتم تداوله؟ 
 
وفي التفاصيل، أجابت الممثلة زينة مكي على هذا السؤال ونفت شائعة زواجها للمرّة الثانية قريباً، وأضافت "مجرّد شائعات ولكنّي سأعتبرها فألاً جميلاً". 

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زينة مكي

زواج

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