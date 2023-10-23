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للأسبوع الثاني... فيلم عن جولة تايلور سويفت يحافظ على الصدارة في أميركا: وهذه الأرقام الّتي حققها! (فيديو)
فنّ
2023-10-23 | 06:00
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للأسبوع الثاني... فيلم عن جولة تايلور سويفت يحافظ على الصدارة في أميركا: وهذه الأرقام الّتي حققها! (فيديو)
نشرت شركة "إكزبيتر ريليشنز" الأحد تقديرات تنصّ على أن فيلم "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" (أو "Taylor Swift: The Eras Tour") الذي صُوِّر خلال جولة موسيقية للنجمة تحمل العنوان نفسه، حافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، متقدّماً على الفيلم الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي.
ووفق وكالة فرانس برس، فقد حقق "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" عائدات قدرها 31 مليون دولار في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا، بعدما كان حظي بنجاح كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.
وبلغ إجمالي المبيعات المسبقة للتذاكر أكثر من مئة مليون دولار. وعند طرح الفيلم في دور السينما، حضر عدد من محبي المغنية وهم يرتدون أحذية رعاة البقر، حتى أن الصالات الأميركية شجّعت زبائنها على الرقص والغناء والتقاط صور سيلفي خلال عرض الفيلم.
وحلّ ثانياً في الترتيب "كيلرز أوف ذي فلاور مون" ("Killers of the Flower Moon")، أحدث أفلام المخرج مارتن سكورسيزي، مع تحقيقه 23 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم الرعب "ذي إكزورسيست: بيليفر" ("The Exorcist: Believer") مع عائدات بلغت 5,6 ملايين دولار. ويؤدي دوري البطولة في هذا العمل ليزلي أودوم جونيور وآن دود.
وحلّ رابعاً فيلم "باو باترول: ذي مايتي موفي" ("PAW Patrol: The Mighty Movie") مع إيرادات بلغت 4,5 ملايين دولار.
أما في المرتبة الخامسة فجاء "ذي نايت مير بيفور كريسمس" ("The Nightmare Before Christmas")، وهو فيلم تحريك شهير من إخراج تيم بورتن ويعود إلى العام 1993. وتمّت إعادة عرضه، محققاً 4,1 ملايين دولار.
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مارتن سكورسيزي.
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