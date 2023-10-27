"ماريا ميرسيدس" سرق قلوب اللبنانيين... إليكم أبرز المسلسلات المكسيكية المدبلجة التي تابعتموها عبر الـLBCI

"ماريا ميرسيدس"، عبارة لا تزال متداولة على ألسن اللبنانيين حتى بعد مرور 30 عاما على بثّه عبر شاشة الـLBCI اللبنانية.

ولأن اليوم يتم الاحتفال بـ"اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري"، قرر موقع LBCI الالكتروني مشاركة المتابعين بأبرز المسلسلات المكسيكية الّتي كانت الأحبّ على قلوب المشاهدين.

في عام 1992، بثّت الـLBCI أول مسلسل مكسيكي "مهما كان الثمن" على شاشتها، وجاء بعده "ماريا مرسيدس" من بطولة النجمة تاليا، الّذي لاقى ضجة كبيرة على صعيد المجتمع اللبناني.

وبعد عام، تم بثّ مسلسل "أرضي مش للبيع"، وكان العنوان رسالة مُوجّهة إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الّذي في وقتها كان يوسع أعماله في العاصمة اللبنانية بيروت ويعمل على مشروع "سوليدير".

وفي الأعوام التالية، عُرض على شاشة الـLBCI المسلسلات التالية: "كاساندرا" (1995)، "خوان الغول" (1996)، "غافيوتا" (1998)، "إزميرالدا" و"موريليا" (1999) والإعصار (2000).

وأنتم، ما هو المسلسل المكسيكي المفضل لديكم؟