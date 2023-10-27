من "نور" إلى "حريم السلطان"... لنستذكر معاً أبرز محطات الدراما التركية عبر شاشة الـLBCI

بعد انطلاق المسلسلات المكسيكية المُدبلجة عبر شاشات التلفزيون اللبنانية في أوائل التسعينات وشهرتها لحوالي 10 سنوات، دخلت الدراما التركية على الساحة اللبنانية وباتت من أساسيات روتين مشاهدي التلفزيون.

وفي اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، نستذكر أهم المسلسلات التركية الّتي عرضتها شاشة الـLBCI على متابعيها.

في البداية، تم بثّ أول مسلسل تركي، وهو "وبيبقى الحبّ" عبر الشاشة عام 2010، إلا أن مسلسل "نور" الّذي جاء بعده عرف نجاحاً كاسحاً في العالم العربي ولبنان، وكان من بطولة النجم "كيفانش تاتليتوغ" الذي اشتهر بشخصية "مهند" والنجمة "سونغول". وبقيت شخصيات هذا المسلسل محفورة في أذهان المشاهدين.

وفي عام 2011، اشتهر أيضاً مسلسل "العشق الممنوع"، الّذي أدمن عليه الملايين في العالم العربي، وهو أيضاً من بطولة النجمين "كيفانش تاتليتوغ" و"بيرين سات".

وفي الأعوام الّتي تليه، عرضت الـLBCI عبر شاشاتها كلّ من مسلسل "بائعة الورود" (2011)، "فاطمة غول" (2012)، "حريم السلطان" (2012)، "عشق وجزاء" (2012)، "فريحة (2012)، "عودة مهنّد" (2013)، وغيرها...

ولا تزال المسلسلات التركية، المعروفة بالحلقات الطويلة، تستحوذ على الشاشات التلفزيونية اللبنانية والعربية، حيث تلاقي تفاعلاً كبيراً مع المشاهدين الّذين باتوا يتعلّقون بشخصياتها.