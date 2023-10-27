الموت يفجع محمود نصر بعد قصف مطار دمشق

الموت يفجع محمود نصر بعد قصف مطار دمشق

أثناء تواجده في "مهرجان الشارقة السينمائي" بدورته العاشرة في الإمارات العربيّة المتحدة، فجع الممثل السوري محمود نصر بخبر وفاة أقربائه بعد قصف مطار دمشق في سوريا.

وفور علمه بالخبر الحزين، رفض الممثل محمود نصر المرور على السجادة الخاصّة بالمهرجان، وقرّر عدم التقاط الصور التذكاريّة وألغى مشاركته في الندوات الحوارية حداداً على أقربائه.