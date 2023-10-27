سرقوا منه 100 ألف دولار خلال تواجده في المستشفى.. حلمي بكر يصدم الجمهور بهوية المتهم!

سرقوا منه 100 ألف دولار خلال تواجده في المستشفى.. حلمي بكر يصدم الجمهور بهوية المتهم!

يبدو أن الموسيقار المصري حلمي بكر قد تعرّض لعمليّة سرقة كبيرة أثناء الأزمة الصحيّة الّتي اصابته في الأسابيع الماضية وتواجده في المستشفى.

وفي التفاصيل، تقدّم حلمي بكر ببلاغ إلى نيابة منطقة "العجوزة" في محافظة الجيزة، بسبب تعرّضه لسرقة مبلغ مالي يُقدّر بنحو 100 ألف دولار أميركي.

واتّهم حلمي بكر في المحضر كلّ من مدير أعماله السابق بالتعاون مع موظف بالبنك لسرقة هذا المبلغ المالي من حسابه المصرفي.