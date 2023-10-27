إليسا تحتفل بعيد ميلادها في السعوديّة.. وهل تصدر ألبومها قريباً؟

إليسا تحتفل بعيد ميلادها في السعوديّة.. وهل تصدر ألبومها قريباً؟

خلال تواجدها في المملكة العربيّة السعوديّة، إحتفلت النجمة اللبنانيّة إليسا بمناسبة عيد ميلادها وقطعت قالب الحلوى.

وسُئلت الفنانة إليسا عن مصير ألبومها الجديد وإذا اقترب موعد طرحه في الأسواق، فأجابت انّه من الصعب إصدار الألبوم بسبب الأحداث في غزة وبالتالي قرّرت تأجيله.